Cameroun: Panthère Sportive du Ndé - Le mémorandum des supporters qui risque faire très mal

Le mémorandum adressé au Préfet, copié au commissariat spécial du Ndé, au Gouverneur de l'Ouest, à la Fecafoot, à la LFPC, aux élites et chefs traditionnels du Ndé... « Appelant à l'organisation urgente et impérieuse d'une assemblée générale de la panthère sportive du Ndé-Nzuimanto SA » est à lire en intégralité

« Nous allons manifester. Trop c'est trop ! » Cette mise en garde de la grande majorité des supporters de l'équipe mythique du Ndé, empreinte d'engagements et de détermination, n'est pas anodine. Si rien n'est fait, ils pourront déclencher les hostilités et troubler éventuellement l'ordre public établi.

Leurs intentions de manifester, pour exprimer leur raz-de-bol est claire. Ils n'ont pas eu besoin de porter des gants pour s'illustrer. Ils se sont rassemblés au sein d'une plate forme constituée des comités de soutien, de l'association nationale des supporters, des fans et autres amoureux du football à l'effet de signer leur pétition. A moins d'un mois du lancement du championnat de la ligue, la tension est vive. D'aucuns veulent l'argent généré par le club, quand certains entendent revoir la Panthère du Ndé rugir.

Sur le plan sportif, des joueurs recrutés vivent dans un salon commun. Des supporters craignent la définitive descente aux enfers. Là où la Ligue de Football Professionnel du Cameroun attend le rapport de l'Assemblée générale avec le budget de la saison de tous les clubs engagés dans son tournoi, c'est le rapport du conseil d'administration tenu le 6 novembre et « achevé en queue de poisson », que ceux qui sont aux commandes, leur ont acheminé. Toute chose qui ne respecte pas le règlement de compétition de la Ligue. « Tout est confus dans la tanière. Rien ne va plus, l'amateurisme est criard ». Que conjecturent les jours suivants ? Wait and see !

Voici l'intégralité du mémorandum

La situation délétère qui prévaut dans la Panthère Sportive du Ndé est de nature à mettre le Département en lambeaux. Nous avons fouiné et compris la source du malaise. Ne rien faire, est pour nous un silence complice. Nous venons auprès de votre haute personnalité à l'effet de vous déclarer notre ferme volonté de sortir du bois et agir conformément à la protection de la paix et de la sécurité si chère dans notre pays.

Monsieur le Préfet, qui est habileté à organiser l'Assemblée Générale ?

Pendant la crise de 2014 qui frappait de plein fouet l'équipe mythique du Ndé, M Nya Nkamenjo Norbert, directeur général du club de l'époque, avait obtenu l'ordonnance du tribunal de Bangangté après avoir saisi le juge de référé. Cette ordonnance lui donnait quitus de fait d'organiser l'AGO (Assemblée Générale Ordinaire) qu'il appelait de tous ses vœux pour une sortie de crise définitive. A tort ou a raison, les frondeurs de l'époque (Célestine Ketcha et ses caciques) avaient saisi la Cour d'Appel de l'Ouest pour suspendre l'ordonnance de Bangangté. Le verdict de la Cour sursoyait la tenue de cette AGO, par l'une au l'autre fraction. Jusqu'aujourd'hui ce verdict de la Cour est appliqué, sauf que la Panthère Sportive du Ndé court de grands risques.

D'abord par la Ligue de Football Professionnel du Cameroun qui exige à tous les clubs des ligues 1 et 2, le rapport de leurs AG respectives. Aussi, la non tenue de cette AG occasionne et maintien la division des fils et filles du Ndé.

Rendu à cette situation, seul le Préfet, dans ses prérogatives d'autorité administrative, dépositaire du maintien de l'ordre public et de la sécurité des biens et des personnes, peut rassembler les différentes parties prenantes au sein d'une grande assemblée. Telle est notre doléance formulée.

Cette Assemblée générale sera d'autant plus importante qu'elle permettra non seulement s'assainir la gestion longtemps opaque du club, bien plus, permettra de régler les crises sociales causées par un groupuscule de personne qui dont, leur seul fantasme est de diviser les fils et filles du Ndé pour mieux régner, mieux, diviser les administrateurs de la Panthère du Ndé-Nzuimanto SA pour mieux piller les maigres ressources du club qui arrivent en dents de scie.

Dans notre démarche, nous voudrions bien vous faire l'économie de tout ce qui a été à l'origine de la descente aux enfers de l'équipe. Toutefois, pour mieux comprendre la situation qui s'est malheureusement cristallisée, nous allons vous mentionner quelques causes et effets du mal.

Fort opportunément, la Ligue de Football Professionnel du Cameroun a arrimé les clubs à l'érection en sociétés anonymes. Pour le cas qui nous concerne, l'association Panthère sportive du Ndé est devenue Panthère Sportive du Ndé-Nzuimanto SA. Les chefs traditionnels du Ndé, dépositaires des valeurs séculaires, représentants les peuples du Ndé, ont ainsi donné le nom « Ndé » comme leurs apports dans la société, devenant de fait actionnaires.

Nombre des chefs traditionnels au demeurant, sont aujourd'hui écartés de la sphère des décisions. Seul le chef traditionnel des Bangangté qui se trouve mené en bateau, se plait dans l'imposture occasionnée par des dirigeants qui ont pris le club en otage depuis 2014.

La situation la plus grave est causée par Célestine Ketcha, maire de la Commune de Bangangté. Le Préfet de la période sus indiquée avait mentionné dans un communiqué radio signé le 30 septembre 2014, que « les résolutions issues du conseil d'administration de la Panthère du Ndé du 26 septembre 2014 sont nulles et de nul effet ». Toute chose qui n'avait pas été appliquée par le maire de Bangangté.

Elle a appelé le Gouverneur de la Région de l'Ouest à la rescousse et a réorganisé manu militari, un conseil d'administration le 5 octobre 2014 dans l'optique disait-elle à défier l'autorité administrative qui l'empêchait d'asseoir facilement son hégémonie.

Dans le procès verbal du conseil d'administration du 5 octobre 2014 de la Panthère du Ndé-Nzuimanto SA, libellait dans son deuxième point : « réexamen des délibérations du conseil d'administration du 24 septembre 2014, le conseil confère tout pouvoir à l'administrateur Célestine Ketcha Courtés à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales ou autres partout où besoin sera ».

Elle s'est également érigée en présidente d'honneur et qu'elle le sera autant qu'elle restera maire de la Commune de Bangangté, en utilisant la candeur des administrateurs acquis pour sa cause. Elle use des titres indûment acquis pour diviser que pour unir. C'est pourquoi nous nous inscrivons manifestement en faux et voulons redorer le blason du Ndé.

Monsieur le Préfet,

Envahissante, Egocentrique, Courtés Ketcha Célestine, bardée du titre maquillé de présidente d'honneur, joue dans certaines circonstances, les rôles imposteurs de directeur général, dans d'autres, les prérogatives de présidente du conseil d'administration. Toute chose étant égale par ailleurs, ceux qui sont sensés jouer normalement ces rôles, deviennent des silhouettes et les marionnettes de dame Ketcha Courtés.

Le mémorandum des supporters de la Panthère du Ndé qui pourra être l'objet d'une éventuelle manifestation, si aucune mesure allant dans ce sens, n'est prise, appelle également à la démission de Courtés Ketcha aux postes qu'elle s'est auto-consacrée.

L'organisation de l'Assemblée générale de sortie définitive de la crise, permettra aux fils et filles du Ndé qui entendent apporter leurs contributions au rayonnement de la Panthère sportive du Ndé, de faire leurs entrées.

Les supporters feront également officiellement leur entrée dans le concert du conseil d'administration, ceci pour supporter non seulement avec de la voix, mais surtout avec de la voie.

Constatant que cette crise profonde a contribué à éloigner de l'équipe l'autorité administrative du département, tous les autres monarques du Ndé, les patriarches et les personnalités de premier plan de notre département, ainsi qu'une immense majorité des supporters, du moins l'union sacrée reconnue comme une culture d'antan derrière le club fanion de tout le peuple du Ndé.

Les deux lettres de monsieur Wandja Zacharie, Pca de la Panthère sportive du Ndé-Nzuimanto SA adressées respectivement pour la 1èreau Préfet du Ndé le 11 Novembre 2016 dont l'objet cité en marge est « note de conjoncture suite aux manœuvres de certains membres du conseil d'administration de la Panthère Sportive du Ndé »,et la 2èmeau président de la LPFC le 21 Novembre 2016 avec pour Objet cité en marge « Conseil d'administration suspendu et annulé », sont à notre sens, des indicateurs du malaise qui perdure dans la tanière.

Y faisant suite, ces lettres renseignent entre autres que le conseil d'administration du 6 novembre 2016 organisé par les propres soins de Wandja Zacharie, s'est terminé en queue de poisson. Au cours de cette réunion, Célestine Ketcha Courtés a fait distribuer des « tracts » visant à vilipender des personnalités très respectées de la République. Toute chose qui a poussée Wandja Zacharie à suspendre le conseil d'administration.

Mais sans comprendre par quelle alchimie, le maire de Bangangté a continué en pourvoyant des gens aux postes dans le bureau exécutif et à la présidence du conseil d'administration du club. Le cas le plus grave étant, la nomination de Chantal Lewat au poste de présidente du Conseil d'Administration du club, malgré son absence à la réunion du 6 novembre 2016. Plus grave encore, Madame Chantal Lewat n'a aucun passif ni actif dans le Club, qu'on se demande comment cette dernière est-elle devenue PCA.

Considérant que les deux premières coupes du Cameroun (1988 et 2009) ont été remportées par le club fanion du Ndé parce qu'il y avait une symbiose et une union sacrée autour de la tanière ;

Considérant que les deux finales perdues successivement en 2014 et 2015 ont été jouées dans un contexte de conflit et d'impréparation générale après que les mêmes dirigeants actuels aient déloyalement écarté les acteurs clés du rayonnement du club ;

Considérant qu'en réponse au premier mémorandum des supporters appelant à une A.G inclusive de sortie de crise , dame Courtés Ketcha et Cie préférant la fuite en avant avait plutôt choisi la mise en place d'un escadron de gros bras pour intimider et menacer de mort tous ceux qui ne chantaient pas leur chanson ;

Considérant que le sport en général et le football en particulier sont les vecteurs de l'unité et non de la division.

Cette situation encore fraiche augure-t-elle des lendemains radieux pour le club en particulier et pour le Ndé en général ?

Monsieur le Préfet,

Vous comprendrez pourquoi la tenue d'une Assemblée générale est impérieuse. Ce présent mémorandum est la sonnette d'alarme pour un retour à la cohésion sociale, à la paix et à la sécurité si chères à SE.M Paul Biya, Président de la République du Cameroun.

Ne dit-on pas dans la sagesse populaire que « prévenir vaut mieux guérir »?