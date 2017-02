Afrique: Pourquoi voter pour Afrimalin au concours startup de l'année Africa 2017.

Afrimalin est la startup dont on a parlé dans tous les médias en fin d'année 2016. Cette startup spécialisée dans le marché des petites annonces gratuites impressionne par son modèle économique ingénieux et adapté au marché africain. C'est certainement ce qui est la cause de toute cette émulsion autour d'elle.

Fondée par une équipe de quatre entrepreneurs, spécialistes des marchés africains : Mamadou Niane, également Directeur des Opérations d'Afrimalin, Thibault Launay, Romain Girbal et Célia Grémy, Afrimalin compte offrir la possibilité aux commerçants Africains, artisans et même aux agriculteurs de profiter du numérique pour booster leurs activités. La startup n'a pour cela pas tardé à créer une catégorie dédiée aux produits et productions agricoles. Dans les 08 pays où elle est présente, les agriculteurs peuvent déjà trouver facilement des engrais, et matériels de travail directement en passant par le site, mais plus intéressant encore, trouver des débouchés pour leurs productions une fois que les récoltes seront faites.

Afrimalin part d’un constat. L'Afrique connaît actuellement une révolution technologique. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile en est sans aucun doute l'une des illustrations les plus éloquentes. Entre 2000 et 2014, soit en moins de 15 ans, les abonnements sont passés de 15 millions à plus de 850 millions.

Malgré cela, nous avons remarqué que les PME, les commerçants et les artisans ne profitent pas assez de cette dynamique alors que 80% des dirigeants d'entreprise espèrent accroître leur activité grâce à internet. La plupart de ces entreprises ne disposent pas des ressources internes nécessaires pour tirer pleinement profit des opportunités offertes par le numérique. Avec Afrimalin, nous avons voulu déployer une plateforme spécialement conçue pour accélérer les opportunités d'affaires des PME, des commerçants et des artisans grâce au commerce en ligne.

La publication des annonces est entièrement gratuite pour les particuliers et les professionnels. La seconde version du site, prévue au printemps 2017, permettra aux professionnels qui le souhaitent de mettre en avant leurs annonces par l'achat d'une visibilité VIP. Par ailleurs, Afrimalin offre aussi aux annonceurs la possibilité d'acheter des bannières publicitaires sur le site et profiter ainsi de la visibilité nécessaire pour promouvoir leurs produits et services. Gagner de l'argent en vendant des espaces pub aux grandes entreprises de télécom par exemple, plutôt que sur les petits commerçant. Voilà la particularité et l'avantage direct de chosir Afrimalin.

Afrimalin est dirigée par une équipe dynamique 100% africaine qui a une grande connaissance du marché numérique en Afrique et de sa complexité. Au Cameroun, c'est Jean Blaise TAKOUCHE, ex Country manager d'Afrimarket qui est Directeur Général. Il travaille avec Aurèle SIMO, lui aussi ex de jUMIA et qui occupe le poste de Responsable commercial Cameroun. Tous deux comptent faire profiter au maximum de camerounais de ce modèle économique adapté à leurs réalités.

Afrimalin est en phase de lancement de sa version 2 du site. Il sera le seul site de e-commerce hybride en Afrique francophone alliant un modèle classifieds et une market place.

Le business model (Comment Afrimalin gagne de l'argent?) :

Afrimalin se rémunère avec la publicité via des bannières mais aussi une facturation de services supplémentaires aux professionnels qui le désirent.

Lancée le 15 septembre 2016, Afrimalin est déjà présent dans 8 pays, représentant 200 millions d'habitants et 26 millions d'internautes : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, République de Guinée, République démocratique du Congo, Sénégal.

Dans sa vision globale, la start-up entend se positionner comme acteur incontournable sur le marché très prometteur du e-commerce Africain.

Afrimalin est simple d'utilisation. Par exemple, une personne souhaitant vendre un téléphone se rend sur le site afrimalin.com et crée son compte. Il a la possibilité de le faire en utilisant son compte Facebook ou en répondant à des questions pratiques. À partir de là, l'utilisateur bénéficie de l'ensemble de l'univers Afrimalin. Il peut, entre autres, poster son annonce en quelques clics. Il décrit son article, ajoute une photo et l'annonce est en ligne. Pour une personne qui souhaite

acheter un produit sur Afrimalin, elle se rend sur afrimalin.com. Effectue la recherche et compare plusieurs offres, puis choisit le produit le plus intéressant en rapport qualité-prix. Elle contacte ensuite le vendeur, ils se fixent un rendez-vous et passent en revue l'article et concluent la transaction.

Afrimalin est une solution adaptée aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Nous ciblons principalement les 20-45 ans appartenant à la classe moyenne.