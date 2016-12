Cameroun: Les voeux de nouvel an de l'asbl CEBAPH, antenne du Cameroun

document

Chers citoyens et citoyennes du monde, compagnons de la justice, l'égalité et la paix. C'est un honneur pour nous en tant qu'organisation de défense et de promotion humaine de nous adresser à vous en tant que militants, amis, sympathisants, partenaires de la société civile et partis politiques amis de notre association pour souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2017!

Que l'année nouvelle soit meilleure que la précédente en matière de promotion des droits humains, de respect et de partage dans le monde entier. Qu'elle soit une belle occasion de paix des cœurs et de concorde.

Le Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine, votre allié inconditionnel dans tous les combats multiformes pour la dignité et l'amour, demeure à vos côtés à tous, en tout, partout, et ce, en partenariat solidaire avec toutes les forces démocratiques et de progrès dans le monde, notamment nos organisations partenaires et nos amis...

Le Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine, fidèle à ses convictions, salue, félicite, remercie et encourage les défenseurs des droits humains et les partisans à demeurer au front des combats pour la liberté, la Paix et le développement durable.

Au cours de cette année 2016, les violations des droits de l'Homme, l'impunité ainsi que des situations dans lesquelles l'instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes est flagrante, se sont amplifiées au Cameroun, Tchad, Togo, Congo RDC, Lybie, Guinée, Mali, Centrafrique, Nigéria, Guinée Equatoriale, etc.

Il est temps que les communautés nationales rendent justice dans leur différent pays respectif en soutenant résolument leur peuple respectif dans leur quête légitime d'adoption et de mise en œuvre consensuelles des réformes politiques.

A l'aube de l'année 2017,nous demeurons convaincus que les populations diverses qui, dans leur ensemble, comprennent et appuient nos actions, n'entendent plus se laisser entraîner dans des querelles partisannes et inutiles sur Internet et plus précisément dans les fora, qui n'avancent pas nos causes respectives.

Nous saisissons cette occasion pour renouveler à vous tous, nos sincères remerciements et nos compliments pour votre disponibilité et votre engagement citoyen pour les recherches des solutions idoines au triomphe de la liberté et de la vérité.

En saluant le sens de l'honneur et de la dignité de chacun et de chacune de vous, nous vous réitérons de rester vigilants, mobilisés et résolus à empêcher toute forme d'entrave à la démocratie et aux droits humains partout où vous vous trouverez

Bonne fête et bonne année à tous.

Bonne et heureuse année 2017

Fait à Douala le 28 décembre 2016

Porte parole du CEBAPH au Cameroun