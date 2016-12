Cameroun: Des retraités expulsés des logements administratifs à Bafoussam

Le Comité ad hoc chargé d'examiner et de proposer des solutions a ouvert ses travaux hier sous la… Plus »

« Certains vivent dans ces logements depuis plus de 20 ans. Chaque fois qu'ils ont reçu des mises en demeure, ils ne se sont pas exécutés. Quelques-uns sont sortis, mais nous sommes venus expulser les récalcitrants. Il y a des fonctionnaires en service qui ont droit à ces logements et sont dans la nature à cause des occupants illégaux », conclut-il. L'opération démarrée le 8 décembre dernier se poursuivra tant que nécessaire, selon le préfet de la Mifi.

D'autres, plus rusés, ont déserté les lieux avant l'arrivée des autorités. Une dame, par exemple, éclate en sanglots et supplie, mais rien n'y fait. « Force doit revenir à la loi », martèle Tangwa Fover. Selon le chef du service départemental du Patrimoine, Eddy Tounoukeu, 20 bâtiments administratifs sont dans le viseur. Il éclaire notre lanterne en révélant qu'« il s'agit d'un long processus qui a commencé depuis le 15 décembre 2014. Nous avons épuisé toutes les procédures administratives, pour qu'ils puissent sortir dans les normes. Mais, ils refusent de s'exécuter ».

A la tête d'une escouade de forces de l'ordre et des responsables de la délégation départementale du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières (Mindcaf) pour la Mifi, le chef de terre est venu déguerpir ces personnes qui, à son avis, occupent indûment les bâtiments de l'Etat. Sur le terrain, les résistances sont perceptibles. Certains feignent d'être surpris par la descente du préfet.

