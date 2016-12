Cameroun: Reprise des cours dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest - Le gouvernement prendra ses responsabilités

Tout sera mis en œuvre pour que les cours reprennent dans ces régions dès la rentrée du 2e trimestre.

Il était 15h30 hier quand s'achevait, dans la salle de conférences des services du gouverneur de la région du Nord-Ouest, la première réunion du Comité interministériel ad hoc chargé d'examiner et de proposer des solutions aux préoccupations soulevées par les syndicats des enseignants anglophones. En fait, à la fin des travaux, des représentants des syndicats et autres associations qualifiés par le président du comité d'« extrémistes » n'étaient plus présents. Ils avaient quitté la salle à 14h03.

Les travaux s'étaient alors poursuivis sans eux, en présence seulement des membres du gouvernement concernés (MINESUP, MINESEC et MINEDUB), du gouverneur de la région, du préfet du département de la Mezam et des représentants de l'enseignement privé confessionnel et de l'enseignement supérieur privé laïc « qui ont fait preuve de bonne foi et de bonne volonté », d'après la Déclaration qui a mis un terme aux travaux.

Il ressort justement de cette Déclaration lue à l'issue des assises par le président du Comité interministériel ad hoc, le Pr Ghogomu Paul Mingo, que c'est en se « fondant sur des revendications sans lien avec l'éducation » que les membres représentants les syndicats et autres associations ont quitté la salle. S'agissant des « syndicalistes extrémistes » qui ont refusé publiquement de prendre part aux travaux, pour des raisons n'ayant aucun rapport avec l'éducation des jeunes Camerounais, poursuit la Déclaration, « l'Etat prendra ses responsabilités devant l'Histoire ».

Dans le onzième point qui conclut cette Déclaration, le gouvernement en appelle à tous les Camerounaises et Camerounais de bonne volonté de mettre tout en œuvre pour que les cours reprennent au début du mois de janvier 2017, dans les deux régions anglophones où les écoliers de la maternelle, du primaire et du secondaire ainsi que les étudiants du supérieur ne vont pas à l'école depuis plus d'un mois pour cause de grève. Le ton est ferme, lorsque le gouvernement fait savoir qu'il prendra ses responsabilités. « Les enfants du Cameroun résidant dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont un droit inaliénable à l'éducation, au même titre que ceux des huit autres régions.

Le gouvernement s'emploiera à le faire respecter », lit-on à la fin du document, mis à la disposition de la presse en français et en anglais. Approché par CT peu après 14h alors que les syndicalistes venaient de quitter la salle, leur porte-parole, Tassang Wilfred Fombang, représentant du Cameroon Teachers Trade Union (CATTU), a indiqué les deux raisons qui ont motivé leur départ. Il estime notamment que premièrement, le Comité n'a pas été bien constitué. « Nos frères du Sud-Ouest ne sont pas invités et ça pose un problème très très grave ». En deuxième lieu, a-t-il poursuivi, « ce que la communauté anglophone demande, c'est que les enfants qui ont été kidnappés et détenus soient ramenés à leurs parents avant que les pourparlers ne recommencent».

Ce qui n'avait rien à voir avec l'ordre du jour des travaux. Pourtant, la réunion semblait avoir bien commencé à 11h avec l'exécution de l'hymne national en anglais et deux prières pour que le Seigneur guide les participants pendant les discussions. Mais, à 11h50, le premier retrait de la salle des leaders syndicaux qui s'étaient concertés avant de revenir à 13h15 était la preuve que le problème s'était davantage compliqué. Eloignant encore un peu plus la perspective de la levée du mot d'ordre de grève toujours en vigueur.