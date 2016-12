Burkina Faso: Les travailleurs invités à plus de performances

Le ministère en charge de la communication a tenu son deuxième Conseil d'administration, le mardi 27 décembre 2016 à Ouagadougou. Les participants ont réfléchi au thème : « Développement du secteur de l'information et de la communication : défis et perspectives dans le cadre du PNDES ».

Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement est prêt pour affronter l'année 2017. Il l'a affirmé, le mardi 27 décembre 2017 à Ouagadougou, lors de son 2e conseil d'administration. A ce rendez-vous semestriel, les participants ont évalué la mise en œuvre des activités de 2016 et défini de nouvelles orientations pour 2017. Ce conclave s'est tenu sous le thème : « Développement du secteur de l'information et de la communication : défis et perspectives dans le cadre du PNDES ».

Un thème jugé pertinent et d'actualité, selon le chef du département, Remis Fulgance Dandjinou. «Il permettra de discuter de nos préoccupations à travers des échanges sur les plans stratégiques de développement, de partager nos points de vue et d'examiner les perspectives dans le cadre du PNDS», a jouté le ministre en charge de la communication. Avant les échanges, les participants ont eu droit à quatre communications sur le volet communication dans la mise en œuvre du PNDS, le plan stratégique de développement de l'ISTIC, de la RTB et du fonds d'appui à la presse privée.

Le passage à la Télévision numérique de terre (TNT), le renforcement de l'appui du gouvernement à la presse privée et le développement de la presse publique et la recherche de ressources financières pour la réalisation des plans stratégiques de développement de l'ISTIC, de la RTB et des Editions Sidwaya ont été analysés par les participants. En termes d'acquis, le ministre en charge de la communication a souligné qu'il y a des taux d'exécution moyens. Il a reconnu que 2016 a été une année relativement difficile. Car, il a commencé tardivement en raison des arbitrages budgétaires et l'adoption de la loi de finances.

« Nous avons lancé entièrement le programme de mise en œuvre de la Société burkinabè de télédiffusion (SBT), et la TNT est en train de se déployer sur le terrain. A Sidwaya, il y a eu la signature de contrat pour la distribution des produits à travers 15 villes du Burkina, et le maillage de la sous- région par Sidwaya », a-t-il souligné. Concernant, la RTB, des efforts ont été faits pour que la numérisation intégrale soit achevée afin de pouvoir basculer vers la TNT. Pour la presse privée, le premier responsable du département s'est également réjoui de l'effectivité du fonds d'appui.

Se prononçant sur les revendications sociales des travailleurs, Rémis Dandjinou a affirmé : « Nous avons des directions des EPE qui devraient travailler en synergie. Mais, nous avons loupé un certain nombre de coach. Car, nous avons passé tout notre temps à nous bagarrer sur les questions de conditions de travail que de visions prospectives du ministère. C'est dommage », a-t-il déploré. Le ministre en charge de la communication a indiqué que les différentes parties ont convenu d'un accord qui doit être finalisé ce jeudi. «Nous avons discuté avec les travailleurs et ça a été relativement difficile et long. Mais, actuellement nous sommes sous la direction du Premier ministre et du comité qu'il a mis en place. Nous sommes arrivés à des résultats plus ou moins consensuels », a-t-il indiqué.

Pour plus de performance dans les médias, le chef du département a invité les travailleurs à la culture d'entreprise. « Il faut que les travailleurs des médias publics comprennent que le challenge est de donner une viabilité à ces entreprises de presse dans un espace extrêmement concurrentiel. Il faut que la culture d'entreprise change totalement », a-t-il souhaité.