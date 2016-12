Burkina Faso: Fête de la nativité à la cathédrale de Ouagadougou

Les fidèles catholiques de la capitale ont célébré, le samedi 24 décembre 2016 à la cathédrale de Immaculée Conception de Ouagadougou, la naissance de Jésus Christ.

«Ne craignez pas. C'est une bonne nouvelle que je vous apporte, et qui fera la joie de tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David vous est né un sauveur. C'est le messie, le seigneur»,... Les fidèles catholiques avaient en mémoire ce message de l'ange Gabriel à l'occasion de la commémoration de la nativité, dans la nuit du 24 au 25 décembre 2016, à la cathédrale de Immaculée Conception de Ouagadougou.

A l'occasion, la paroisse a fait peau neuve. Autel en jaune or et blanc, podium aux couleurs du pagne de Noël, guirlandes par-ci, guirlandes par-là, une crèche illuminée par des jeux de lumières, des écrans dans tous les angles pour permettre aux fidèles de vivre en "live" la messe. La ferveur de Noël, reprise en chœur par la chorale à travers les cantiques n'ont laissé personne indifférent au cours de la célébration.

Prière, louange ont été au rendez-vous. C'est dans cette joie de la nativité que le célébrant, le cardinal Philippe Ouédraogo a, dans son homélie, invité les chrétiens à ne pas faire de Noël, un Noël de ripaille. Mais, à s'interroger sur la propriété de Noël, son orientation spirituelle. «Noël, c'est la manifestation de Dieu d'amour. C'est partager cet amour et être disposé à recevoir l'amour qui doit être notre quotidien», a-t-il expliqué. Et d'ajouter que l'année jubilaire qui vient d'être clôturée est l'illustration de cet amour. Car, beaucoup de miracles se sont produits. «Nous avons eu des milliers de sacrements de baptêmes et de mariages, de nombreux chantiers sont en cours pour la prise en charge des plus pauvres», a relevé le cardinal.

Faire des hommes, des artisans de paix

Il a souhaité que chacun ait un penchant pour ceux qui sont dans les tabernacles de fortune. «Ne fermez pas vos cœurs aux petits, aux pauvres, aux malades, à ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur cœur», a-t-il émis comme vœu.

Le «pays des Hommes intègres» a été ébranlé ces derniers temps par les attaques terroristes qui ont fait 12 morts en ce mois de décembre. Cette tragédie n'a pas laissé les chrétiens indifférents qui ont aussi prié pour l'apaisement des esprits et la paix dans le monde. Pour le cardinal, ceux qui sèment la terreur, peuvent changer et il faut prier pour eux afin que Dieu, dans son amour infini, touche leur cœur.

Pour le père Paulin Kakulé, vicaire dominical à la cathédrale, si Jésus est né dans ce monde, c'est pour faire des hommes, des artisans de paix. Et à lui de souligner que cette image de l'enfant couché dans une crèche doit se refléter en chacun de nous. «Jésus, on le voit à travers les personnes valides. Mais aussi les invalides et nous devons faire en sorte que le Christ naissant face de chacun de nous, des libérateurs pour ceux qui sont autour de nous, ne soyons pas des personnes qui les lient et qui lempêchent les autres d'être libres», a précisé père Kakulé.

Il a indiqué qu'on ne peut pas construire un univers de paix, si nous nous jetons des flèches et être chrétien, c'est savoir rassembler. Selon Mme Zagré Jacqueline, une fidèle, le message du cardinal appelle à l'union de tous des fils et filles de l'église-famille à plus de compassion pour les défavorisés.

Pour elle, Noël c'est un moment de joie, mais également de rétrospection sur la participation de tout un chacun, à la vie de la communauté. Mme Zagré a souhaité la paix pour le monde et en particulier pour le Burkina Faso à la veille du nouvel an.