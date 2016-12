Sénégal: 2016 - Réflexions et engagements pour un changement de comportement environnemental

A cette occasion, le ministre de l'Environnement et du Développement durable Abdoulaye Baldé a fait remarquer que la rencontre a permis au Sénégal d'adopter la stratégie nationale de développement durable, de valider la politique nationale des zones humides et de définir les priorités du pays.

Le président de la République, qui est convaincu que l'énergie renouvelable va représenter 30% du parc électrique au Sénégal d'ici à 2018, projette de réaliser sept autres projets de centrales solaires et éoliennes pour un total de plus de 300 mégawatts.

Au Sénégal, le chef de l'Etat, Macky Sall, a procédé à l'inauguration de deux centrales solaires d'une capacité de 20 MW chacune, à Bokhol et à Malicounda, dans le nord et le centre du pays.

L'année 2016 qui tire à sa fin a été, sur le plan environnemental et du développement durable, notamment marquée par la tenue de conférences, symposiums et autres réunions d'envergure mondiale pour réfléchir sur les voies et moyens d'assurer le bien-être de l'Homme.

