Burkina Faso: Scolarisation des enfants en situation de handicap

Ils sont déficients visuels, auditifs ou mentaux, et sont nombreux à ne pas avoir accès à l'instruction scolaire. L'école ne leur est pas formellement « fermée », mais, les moyens pédagogiques pour assurer l'apprentissage ne leur sont pas toujours favorables...

Benazir est un enfant autiste, âgé de 14 ans. Depuis sa naissance, le garçon est renfermé. Il ne peut fixer son regard sur un point précis, ni montrer un signe d'intérêt pour ce qui se passe autour de lui. A le voir, l'on a l'impression qu'il est dans un autre monde. La singularité de son état se manifeste notamment à travers des crises subites, caractérisées par des cris, de l'agitation convulsive et des pleurs, sans que son entourage comprenne ce qu'il a. Jusqu'à l'âge de 7 ans, Benazir ne prononçait toujours aucun mot, et continuait d'évoluer dans sa « réalité virtuelle ».

Néanmoins, ses parents l'inscrivent dans une école primaire de leur quartier Bendogo, à Ouagadougou. Mais le programme scolaire appliqué à l'enfant ne réussit pas à lui arracher la moindre syllabe. La mère, Salla, se rappelle que Benazir est demeuré dans son mutisme carpien. « A l'école, Ben était chaque fois dans son coin, à jouer seul sans rien faire », relate-t-elle. Benazir n'est pas le seul dont l'instruction scolaire est confrontée au handicap qu'il porte. Angelin, 7 ans, présente également un trouble du langage.

Toutefois, il arrive, quant à lui, à interagir avec son environnement immédiat. « Il peut tout faire, les courses, s'amuser correctement avec ses camarades, rouler à vélo, se laver, se servir à manger. C'est l'expression qui lui manque. Il n'arrive pas à prononcer des mots de plus d'une syllabe », explique le père, Marc-Antoine. Le papa situe l'origine du handicap de son fils à sa naissance. Angelin a dû être réanimé et les médecins avaient prévenu d'éventuelles séquelles.

Le garçon est resté inscrit à la maternelle trois années consécutives sans être capable de prononcer le moindre mot. Claudine, 8 ans, Rosa, 13 ans et Berthe, 12 ans présentent, pour leur part, les effets d'une anoxie cérébrale. C'est-à-dire que certaines zones de leurs cerveaux ont manqué d'oxygène au cours de leur naissance. En conséquence, elles se retrouvent avec des difficultés de motricité, d'appréhension des objets et de coordination de leurs mouvements.

La maman de Rosa, Hélène Ouédraogo, se souvient des « mauvaises langues », après la naissance de sa fille. « Les gens me disaient que c'était un diable... un génie et que je devais aller voir les guérisseurs pour qu'ils l'éliminent », confie-t-elle, le regard dans le vide. Ignorant ces conseils, elle a décidé de l'inscrire à l'institution de prise en charge des enfants déficients intellectuels de l'Association des parents et amis d'enfants encéphalopathes (APEE), sise au quartier Somgandé à Ouagadougou.

Des capacités à développer

Le kinésithérapeute de Rosa, Mahamoudou Ouédraogo fustige les considérations tendant à mettre les enfants nés « différents » en marge de la société. On ne leur sert, au mieux, qu'un regard pitoyable. « En définitive, on ne les éduque plus. Pourtant, ce sont des êtres humains qui ont eu le malheur de subir des malformations ou des déficiences et qu'une prise en charge diligente pourrait corriger ou au moins leur permettre d'avoir une vie sociale », déplore-t-il.

Après l'échec des premières expériences scolaires de leurs enfants, les parents de Benazir et d'Angelin se sont orientés également vers une structure spécialisée. Ils les ont inscrits au centre de prise en charge psychoéducative des enfants en situation de handicap mental de l'Association burkinabè d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance (ABAPE). « Ici, nous préparons chaque enfant à l'acquisition des connaissances sociales, cognitives et intellectuelles lui permettant de suivre une éducation classique », explique le promoteur, Boukary Pamtaba.

Ce centre dispose d'une salle psychoéducative où le psychologue travaille individuellement avec chaque enfant en fonction de son degré de handicap et de deux salles pédagogiques dont le niveau 1 prend en charge les enfants qui n'ont pas la faculté d'appréhension des objets. Au niveau 2, sont reçus ceux qui ont un niveau d'autonomie globalement acceptable. Selon M. Pamtaba, le centre recommande l'inscription dans une école classique des enfants qui montrent une certaine capacité sur le plan comportemental. Après deux années de prise en charge psychosociale, le psychologue a donc suggéré cette année, l'inscription de Benazir , Angelin et quatre autres enfants en classe de CP1 au complexe scolaire Bangré 1, une école primaire du voisinage. Les six enfants y ont débuté leur instruction scolaire en compagnie d'une cinquantaine d'autres élèves « normaux ».

L'éducation comme thérapie

A la date du 20 décembre 2016, après un peu plus de deux mois d'école, l'institutrice de la classe de CP1 ‘'A" dans laquelle évolue Benazir, Valérie Bontogo apprécie relativement bien la situation de l'enfant sur le plan pédagogique. « Il évolue globalement de façon normale comme les autres et se débrouille assez bien en écriture et en calcul », commente-t-elle. Mère Salla est contente à présent de constater que son premier fils arrive à écrire et même à balbutier des bouts de parole.

La fréquence de ses crises de nerf a également diminué, à l'entendre. « Il peut exprimer ses besoins. Je reformule la phrase correctement et je lui demande de répéter. Et comme ça, il apprend la bonne prononciation », explique-t-elle. Quant à Angelin, dans la classe de CP1 ‘'B", sa maîtresse, Noëllie Ilboudo, se réjouit de son écriture et de ses compétences en calcul.

Papa Marc-Antoine aussi affirme avoir remarqué un léger progrès dans la faculté du petit à communiquer. « Ces derniers temps, il arrive à avancer des bouts de phrase », fait-il observer. Il n'y a pas non plus de problème de rejet entre les élèves déficients mentaux et leurs camarades considérés comme normaux. Au contraire, selon leurs encadreurs, les enfants s'amusent ensemble. Tout ne roulerait pas comme sur des roulettes pour autant.

La nécessité du suivi spécialisé

Les enseignantes déplorent certaines difficultés en lecture chez leurs six élèves autistes, puisque la fluidité verbale leur fait défaut. Elles constatent également des troubles comportementaux. « Il arrive souvent que Abdoul demeure dans le mutisme sans prêter attention à ce qui se passe dans la classe. Parfois, Chandie et Benazir ne respectent pas les consignes de discipline », rapporte Mme Bontogo, la maîtresse de CP1 ‘'B". En outre, Chandie et Benazir ne supportent pas le bruit. A chaque fois qu'un « vacarme » se produit dans la classe, les deux enfants ferment les yeux et se bouchent les oreilles.

N'étant pas qualifiées pour gérer ce genre de situation, les institutrices ne peuvent que s'en remettre à Elisabeth Kaboré, une assistante sociale que le centre spécialisé a commis pour suivre les six petits dans leur parcours scolaire et les accompagner pour l'acquisition d'aptitudes pédagogiques. En ces occasions de perturbation du cours, c'est elle qui intervient pour, soit discipliner les enfants autistes, soit les motiver à faire ce que la maîtresse dit : « Comme ils me connaissent, ils me respectent et exécutent ce que je leur dis ». Pour le psychologue promoteur de l'ABAPE, l'éducation d'un enfant sujet à un handicap est tout aussi naturelle que celle de tout enfant « normal », à la condition d'assister sa déficience à travers une prise en charge spécialisée. « Si, du fait de son handicap on arrache le droit à l'éducation d'une personne, elle se retrouve doublement handicapée », estime-t-il.

« Soigner » le regard de la société

Selon les confidences de Boukary Pamtaba, les responsables d'établissements scolaires qu'il approchait, rechignaient à recevoir les enfants déficients intellectuels que le centre leur proposait. Ils avaient peur de ne pas pouvoir les « gérer ».

C'est après avoir constaté l'expérience d'Arnold, le premier enfant autiste du centre, aujourd'hui en classe de CE2 et parfaitement intégré au groupe scolaire « Petit monde », que la directrice du complexe scolaire Bangré a accepté de tenter l'expérience de l'inclusion. Au niveau de l'APEE, c'est pratiquement le même constat de « rejet » qui les a amenés à promouvoir l'éducation inclusive.

L'établissement s'est engagé dans ce sens, depuis 2001 avec une école primaire et un post-primaire intégrés. Ces établissements accueillent des élèves « normaux » en plus des enfants issus de l'école spécialisée, qui ont développé des aptitudes autonomes et des capacités d'acquisition pédagogique.

« Cette année, nous avons 510 élèves dont 171 enfants déficients mentaux. Au post-primaire, nous avons au moins un enfant handicapé dans chaque classe de la 6e à la 3e », confie la directrice de l'institut, Isabelle Yaméogo. Inscrits dans cette école, Franck, élève déficient mental âgé de 20 ans, sera présenté à l'examen du certificat d'études primaires session de 2017 pendant que Djallil, 9 ans, présentant les symptômes d'une encéphalite post-natale (maladie du cerveau) aborde le primaire cette année.

La directrice de l'institut est d'avis que le fait d'être confrontés à des élèves de condition différente stimule les apprenants atteints de handicap à se surpasser pour parvenir au niveau des autres. Elle soutient, en outre, que l'inclusion permet de « soigner » le regard de la société. « Avant, on qualifiait notre institut d'école des bêtes, des idiots... Maintenant qu'elle est ouverte à tous ceux que la société qualifient de normaux, les gens verront que les encéphalopathes sont avant tout, des personnes », défend-elle. D'autres structures ont développé une expérience dans la prise en charge éducative de certains types de handicap.

Des expériences réussies

L'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des personnes aveugles et malvoyantes (UN-ABPAM) a ainsi mis en place un institut qui prend en charge les personnes déficientes visuel depuis 1987. « Nous recevions les enfants d'abord dans une classe d'observation, où ils apprennent à assumer leur handicap. Ensuite, nous les inscrivons au primaire, où il leur est enseigné le programme officiel en écriture braille (du CP1 au CE2).

Puis, lorsqu'ils auront maîtrisé ce style d'écriture nous les envoyons en inclusion dans des écoles classiques tout en assurant les services de traduction », explique le président de l'UN-ABPAM, Christophe Oulé. Mais plutôt que d'inclusion, l'étudiante, handicapée visuelle en 4e année de sociologie à l'université de Ouagadougou, Awa Baguia préfère parler d'intégration. Ce, parce que les établissements d'accueil n'ont pas le dispositif infrastructurel et pédagogique adapté aux personnes aveugles. Une analyse que soutient l'ancien député du Conseil national de la transition (CNT), Jonathan Tapsoba, également déficient visuel et auteur d'un parcours couronné par plusieurs diplômes en philosophie, langues, communication et relations internationales. Tous les deux évoquent des difficultés d'accès aux cadres scolaires, non aménagés pour les déficients visuels et dont les contenus pédagogiques inadaptés au style d'écriture braille.

C'est pourquoi, l'UN-ABPAM s'est engagé en 2015 dans un programme scolaire inclusif tenant compte de la spécificité des élèves aveugles et malvoyants. « Nous avons débuté l'expérience, l'année passée avec le préscolaire. Cette année, on compte 22 enfants dont 5 non-voyants. C'est un départ pour rendre notre école inclusive et si les accompagnements le permettent, au fur et à mesure on ouvrira les autres classes », annonce le président de l'UN-ABPAM. Une autre expérience, cette fois pour les déficients auditifs, surtout, est le fait du Centre d'éducation et de formation intégrée, sourds et entendants (CEFISE-BENAJA).

Ce centre, qui s'est forgé une réputation dans la formation et l'éducation de personnes atteintes de déficience auditive, a une meilleure assise en ce qui concerne l'offre éducative inclusive. « Tout est inclusif ici, de la maternelle à la terminale, avec une grande diversité de filières d'enseignement général, technique et professionnel (génie civil, électricité, hôtellerie, comptabilité, couture, coiffure, restauration... ) », assure la directrice du centre, Pawinpinda Thérèse Kafando. L'enseignement au CEFISE tient compte des personnes sourdes et malentendantes à travers la formation des enseignants du primaire au langage de signe, assure-t-elle.

L'instituteur, qui comprend le langage de sourd, dispense alors le cours aux élèves, en reproduisant en langage de signe, ce qu'il explique oralement. Sita Kaboré, 19 ans, élève handicapée auditive est un fruit de cet enseignement. Elle se prépare cette année pour l'examen du certificat d'aptitude professionnelle en électricité-bâtiment.

Mlle Kaboré a réussi à poursuivre son cycle post-primaire parce que dans chaque classe, des interprètes suppléent les professeurs pour reprendre les explications du cours en langage de signe et servir d'interface entre les élèves handicapés auditifs et leurs enseignants. La jeune collégienne, fière d'être « aussi intelligente qu'un entendant » n'a pas le moindre complexe vis-à-vis de son handicap. Elle projette de chercher du travail dès l'obtention de son diplôme professionnel.

Le système éducatif public à la traine ?

Malheureusement, ce n'est pas dans tous les établissements scolaires que l'on peut faire des études malgré son handicap. « Aucun établissement ne doit refuser un enfant parce qu'il a un handicap. Car, le Burkina Faso a ratifié la déclaration d'éducation pour tous, et sa loi d'orientation de l'éducation dispose que l'éducation est obligatoire de 6 à 16 ans et qu'elle est gratuite pour l'enseignement de base public », informe la directrice de la promotion de l'éducation inclusive, des filles et du genre, Rasmata Ouédraogo. Elle est cependant d'avis que pour admettre tous les enfants, de toutes conditions physique, sociale et mentale dans les classes, les infrastructures scolaires devraient être adaptées et les enseignants aptes à assurer l'apprentissage de tous.

Ce qui n'est pas totalement le cas. Toutefois, la directrice Rasmata Ouédraogo préfère se référer à des cas précis d'expérimentation pour prouver la volonté du ministère en charge de l'éducation, d'implémenter l'inclusion. « Nous avons un projet pilote de mise en œuvre de l'éducation inclusive dans la Circonscription d'éducation de base(CEB) de Tanghin-Dassouri dans la région du Centre avec l'aide de l'ONG Handicap international », fait-elle savoir. Effectivement, des Classes transitoires d'intégration scolaire (CTIS) sont construites dans cette CEB pour accueillir les élèves présentant des handicaps.

Ils y reçoivent une prise en charge en fonction de leur déficience afin de les préparer à recevoir l'enseignement scolaire classique. D'après les confidences de Mme Ouédraogo, cette expérience qui apparait concluante est en passe d'être reproduite dans d'autres régions du pays. « Nous évoluons lentement et sûrement », commente-t-elle, confiante que l'adoption prochaine de la Stratégie nationale de développement de l'éducation inclusive (SNDEI) sera la rampe de lancement officiel de l'éducation inclusive dans le système éducatif burkinabè.