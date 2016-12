Sénégal: Darou Mouhty - Création en vue de mutuelles de santé pour les écoles

Serigne Abass Mbacké, Khalife de Mame Thierno Birahim Mbacké, s'est réjoui de la visite du directeur de l'Agence de la CMU et de la démarche initiée par le chef de l'Etat, Macky Sall. Il a formulé des prières pour la réussite de ce programme, soulignant qu'"aider les plus démunis et les +daara+, c'est se rapprocher davantage des populations".

Il a salué l'implication des responsables politiques et administratives de la localité qui ont joué leur partition dans la mise en place des mutuelles. Et il a rappelé que 4 millions d'enfants sont pris en charge dans 552 communes sur un total de 671 ayant des mutuelles de santé.

"L'accès aux soins est un problème pour les +daara+ qui sont partie intégrante dans la gestion d'une ville comme Darou Mouhty", a souligné M. Mbengue qui a fait un exposé pour informer et sensibiliser les guides religieux et les populations sur la CMU.

Copyright © 2016 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.