Sénégal: Bokk Gis-Gis - «Macky démontre qu'il est prêt à tout pour faire plaisir à ses parrains... »

Dans un communiqué, les camarades de Pape DIOP se sont offusqués de la visite d'Etat du président Macky SALL en France qui, selon eux, engage le Sénégal dans un processus de recolonisation. «Cette visite d'Etat, stérile du point de vue des retombées pour le Sénégal, ne sert que les intérêts économiques d'une République française soucieuse de la relance de ses sociétés en difficulté », martèlent-ils. Selon eux, «en accordant dans un contrat de plus de 568 milliards de F CFA à une société au bord de la faillite, ALSTOM, en l'occurrence, et en confiant le pétrole sénégalais et le gaz au magma français Total, dont la concurrence déloyale est déjà dénoncée par les acteurs du secteur, Macky SALL démontre, une fois de plus, qu'il est prêt à tout pour faire plaisir à ses parrains métropolitains, pour qui, la relance de cette société, est une affaire d'Etat».

