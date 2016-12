Sénégal: Atelier sur l'accès des artisans à la commande publique, jeudi

Dakar — Le ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat et le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan organisent un atelier de partage sur le renforcement de l'accès des artisans à la commande publique, jeudi à 9h, à l'hôtel Le Ndiambour.

La cérémonie d'ouverture est placée sous la présidence du ministre de l'Économie, des Finances, et du Plan, Amadou Ba, et du ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat, Mamadou Talla, précise un communiqué du coordonnateur du Projet mobilier national reçu à l'APS.

Le président de la République, Macky Sall, a pris la décision de réserver "au moins 15% de la commande publique aux artisans locaux", souligne la même source, ajoutant que cette mesure s'inscrit "dans sa volonté de redynamiser le secteur de l'artisanat".

"La mise en œuvre de cette directive présidentielle a amené la DMTA [Direction du matériel et du transit administratif], principal acheteur de mobilier au sein des administrations publiques, à attribuer en 2016 aux artisans locaux, grâce à un accompagnement du projet mobilier national, des parts de marchés de l'ordre de 45,05%", indique encore le communiqué.

Le Projet Mobilier national vise "la production d'éléments de mobiliers de bureaux et d'appartements, spécialement destinés à l'administration sénégalaise avec des spécificités culturelles, esthétiques, ergonomiques et techniques".

"Cela permet, d'une part, de sauvegarder notre identité culturelle et d'autre part de promouvoir les entreprises artisanales", souligne le communiqué.