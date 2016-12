Madagascar: Jirama - Risque de délestage à la Saint-Sylvestre

Mandraka, victime, l'un des sites de production hydroélectrique de Madagascar où l'étiage a atteint un niveau alarmant.

Les usagers de la Jirama se plaignent quant aux coupures récurrentes d'électricité. Une situation qui touche toutes les régions de la Grande Ile.

« Et on rebelote ! » Telle serait l'expression qui conjuguerait la condition actuelle des usagers de la compagnie nationale d'eau et d'électricité malgache. En effet, les coupures d'eau et d'électricité ont repris des plus belles une fois la fête de la Nativité terminée. De Nosy-Be à la capitale en passant par Behenjy, le délestage nuit au quotidien des Malgaches. Car, outre les conséquences économiques que cela peut provoquer, il y a également la question d'insécurité. Cette dernière connaissant une hausse de plus en plus élevée pourrait atteindre un pic à l'approche de la fête de la fin d'année.

Pour apaiser les esprits, le directeur général adjoint électricité de la Jirama, Hery Bruno Nomenjanahary, a tenu à informer la population malgache sur les causes des dernières séries de coupure. « Il y a trois types de causes pouvant provoquer le délestage. A savoir, les causes techniques, les causes économiques et enfin celles liées à la météo » a-t-il affirmé. Avant d'ajouter que la dernière cause aurait entraîné les délestages actuels. « Le niveau d'étiage a dépassé la limite habituelle. Ce qui a causé des répercussions dans la production d'électricité dans les centrales hydroélectriques » a-t-il lancé.

Carburant. Hery Bruno Nomenjanahary d'ajouter qu' « une partie du problème en carburant de la Jirama est résolue». Il a toutefois tenu à rappeler que malgré cela, la capitale va connaître un délestage durant la journée de demain. Avant de promettre que « l'électricité ne posera pas problème durant les jours de fêtes ». Dans cette histoire, la population n'attend pas des explications sur les causes de la part des responsables, mais des solutions concrètes et pérennes pour que de tels problèmes ne surgissent plus.