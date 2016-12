Madagascar: Ministère des Transports - Vers un contrôle strict des véhicules conduite à droite

«Vakiana fotsiny». L'inquiétude se pose pour ceux qui ont acheté leur VCD à Madagascar. Eux de s'inquiéter que les sanctions pourraient leur tomber sur la tête étant donné que ce sont maintenant eux les nouveaux propriétaires, surtout si les procédures ayant permis l'importation du véhicule ne sont plus connues. Mais le ministère se veut être rassurant: «Même si le véhicule a changé de propriétaire une dizaine de fois, toutes les procédures et transactions doivent sûrement avoir une traçabilité.

«D'autant plus que les concernés ont remis la grosse auprès du ministère, en déclarant: Vous avez été vaincu, donnez-nous maintenant l'autorisation qui nous permet de passer les visites techniques et d'obtenir les assurances». Ainsi, le Sg de souligner que c'est l'interdiction de circuler qui vient d'être abrogée, mais non pas les contrôles de légalité.

«Nous avons perdu la bataille, mais non pas la guerre». C'est par cette expression que le secrétaire général du ministère des Transports et de la Météorologie, Rado Rajoelison, a qualifié les discordes que son département risque d'avoir avec les propriétaires des véhicules conduite à droite importés après le 6 février 2012, la date limite autorisée pour l'importation de ces genres de véhicules.

