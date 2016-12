Congo-Kinshasa: L'opposition Unafec dénonce la levée de l'immunité de son président

On assiste à une situation paradoxale en République Démocratique du Congo. Plus »

C'est que ce sont les ennemis de la paix qui veulent que le climat politique se détériore à travers tout le pays ! Quand on lève l'immunité [d'Antoine-Gabriel Kyungu wa Kumwanzaon, ndlr], on doit l'arrêter. C'est ça l'intention. L'arrêter, ça veut dire le réduire au silence, [... ] c'est-à-dire réduire l'opposition au Katanga au silence. Ça c'est vraiment suicidaire pour la paix dans notre pays.

Au moment où le peuple congolais, la communauté internationale et même l'Eglise catholique cherchent une résolution pacifique de la crise, [... ] qu'il y ait de telles démarches, c'est chercher à vouloir quelque chose et son contraire ! Ce que les gens ne comprennent pas, c'est pourquoi ceux qui sont à la base de ces manœuvres peuvent utiliser de telles méthodes en ce moment.

En République démocratique du Congo, l'assemblée provinciale du Katanga a voté mardi 27 décembre la levée de l'immunité diplomatique du président du parti d'opposition, l'Unafec, par 12 voix pour et 10 contre. Cette levée de l'immunité de ce proche de Moïse Katumbi et ancien président de l'assemblée provinciale, accusé d'offense au chef de l'Etat, va permettre au parquet de Lubumbashi d'ouvrir une procédure judiciaire à l'encontre d'Antoine-Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Pour le porte-parole de l'Unafec, Wesley Ngoy Lukaya, ces poursuites ne sont rien d'autre qu'un moyen de faire taire l'un des leaders de l'opposition au Katanga.

