Sénégal: Malaise au ministère des Finances - Le Trésor tape sur les Impôts

Entre le trésor et les impôts, les relations ne sont pas aussi saines. En tout cas, c'est ce que laisse entrevoir le communiqué incendiaire du Syndicat Unique des Travailleurs du trésor(SUTT). Ces derniers ne digèrent pas toujours le transfert, depuis 8 ans, du recouvrement des impôts d'Etat et taxes assimilées, dans des conditions indignes, de l'Administration du Trésor vers l'Administration des Impôts et Domaines.

Pire, le syndicat se désole de constater l'absence d'évaluation et de détermination de l'impact de cette réforme. En plus, le SUTT note pour le regretter les velléités incessantes de la Direction générale des Impôts et Domaines (DGID) d'empiéter sur, et d'arracher, des compétences exclusivement dévolues à l'Administration du Trésor.

Considérant que l'Administration du Trésor n'est ni un pré carré, ni un gâteau à se partager ; le syndicat unique des travailleurs du trésor dénonce dans un communiqué les rapports malsains et irrespectueux qu'entretient l'Administration des Impôts et Domaines à l'égard de l'Administration du Trésor.

De même, le SUTT dénonce la volonté manifeste de la DGID d'affaiblir considérablement l'Administration du Trésor à des fins inavouées.

Face à une telle situation, le syndicat appelle les autorités à mettre fin à ses velléités incessantes d'empiéter sur les prérogatives du Trésor. Le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor appelle les agents de la DGCPT à la solidarité, à la mobilisation et à se tenir prêt pour le combat du respect de l'Administration du Trésor.