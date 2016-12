Afrique de l'Ouest: UMOA - L'exécution budgétaire révèle une évolution en dents de scie

Ce qui ressort en valeur absolue à 8 608,7 milliards de francs CFA. Cette progression, notée dans la quasi-totalité des Etats membres de l'Union, est liée au dynamisme des recettes fiscales (+11,9% en glissement annuel). Son taux de mobilisation sur les neuf premiers mois de l'année 2016 (70,2%) est resté quasiment stable par rapport à 2015 (70,9%). Le taux de pression fiscale reste faible et la norme communautaire de 20% minimum est respectée par trois pays en 2016 (Niger, Sénégal et Togo). Il varie entre 10,4% en Guinée-Bissau et 20,5% au Togo.

L'exécution des budgets des Etats membres de l'UEMOA, au cours des trois trimestres écoulés de l'année 2016, laisse apparaître une détérioration du déficit global, base engagements, dons compris. Ce déficit se situe à 4,1% du PIB à fin septembre 2016, contre 3,2% un an auparavant. Par contre, les recettes budgétaires et dons ont connu une hausse de 8,1 % par rapport aux trois premiers trimestres de l'année précédente.

Copyright © 2016 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.