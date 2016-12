Madagascar: Condamnation avec sursis - Une peine d'intimidation pour l'ancien ministre

La détention préventive tend à devenir systématique malgré la surpopulation carcérale.

Le cas d'Augustin Andriamananoro remet sur le tapis le principe selon lequel la liberté est la règle et la détention préventive (ou provisoire) l'exception. En effet, le mandat de dépôt tend à devenir systématique parfois même politique. La présomption de culpabilité prend le dessus sur la présomption d'innocence. La détention devient la règle et la liberté l'exception. Avec tout ce que cela a d'impacts sur la surpopulation carcérale, mais aussi et surtout sur le détenu et sa famille.

Exécutée. Même s'il est ressorti libre à l'issue de son procès, la justice l'avait préalablement « condamné » à une dizaine de jours en prison. Et à passer Noël à Antanimora où le séjour se paie plutôt ... cher, en termes d'honneur, de réputation, de dignité, de santé voire même de carrière. Et ce, sans aucune possibilité de réparation ou de dédommagement alors que cette mesure privative de liberté peut frapper la personne concernée, jusque dans ses moyens d'existence. C'est dire que la détention préventive est une « peine » qui a été effectivement exécutée.

Mise à l'épreuve. Dans le cas d'espèce, l'ancien ministre a été « condamné » à passer Noël derrière les barreaux puisque la justice n'a pas ... jugé bon de lui faire cadeau d'une liberté provisoire qui aurait dû être la règle et non pas l'exception. Qui plus est, le baron du Mapar ne représentait pas forcément un danger pour la société. Il pouvait fort bien comparaître libre à son procès d'hier où il a écopé de 3 mois avec sursis. Une peine de dissuasion pour ne pas dire d'intimidation. Une mise à l'épreuve pour les 5 années à venir. Si la Cour d'Appel venait à la confirmer, Augustin Andriamananoro est « condamné » à ne pas récidiver mais à rester tranquille jusqu'en 2021, c'est-à-dire bien au-delà de la prochaine présidentielle. Ceci expliquant peut-être cela.