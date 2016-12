Madagascar: Chansons sans frontières - Autour du thème « Toi et moi sur la Toile @ si loin, si proche »

Le lauréat remportera un séjour d'une semaine en France. « Le séjour inclut les transports internationaux et nationaux, les visas, l'hébergement et les repas. Une cérémonie officielle de remise de prix sera organisée pendant ce séjour en France nécessitant sa présence ». Pour rappel, les textes sont à envoyer avant le 8 janvier 2016 au contact@chansons-sans-frontieres.fr ou au redaction@francparler-oif.org

Cette année, c'est sur le thème « Toi et moi sur la Toile @ si loin, si proche». Selon les responsables, « Le texte doit être rédigé en langue française, avec trois couplets et un refrain inédits, respecter les consignes et ne comporter aucune indication permettant de reconnaître son auteur. Le texte ne peut être la transposition ou le plagiat d'une œuvre existante. Le concours étant destiné aux amateurs, toute personne ayant un lien avec une quelconque maison de disques reconnue n'est pas autorisée à participer. D'ailleurs, le candidat devrait n'avoir fait aucun enregistrement sonore ayant ou devant être distribué à des fins commerciales ».

