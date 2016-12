Togo: Montpellier, l'autre piste française pour Adebayor !

Un avis en tout cas contraire à celui de Nicollin qui pour sa part, déclarait par rapport à une arrivée d'Adebayor, « Nous, on n'a pas trop envie. On a assez dépensé de sous cette année ». Pour rappel, Montpellier, 11ème avec 22 pts au terme de la phase aller de la Ligue 1, possède la 5ème meilleure attaque de L1 avec 28 buts inscrits, mais la 4ème plus mauvaise défense avec 31 buts pris.

« Du fait de l'indisponibilité de Ninga (Casimir, ndlr), il me paraît utile de prendre un bon attaquant pour améliorer nos résultats. Si c'est Adebayor, je ferai le maximum pour qu'il soit le meilleur possible. Si c'est un autre, je ferai... la même chose », confiait Hantz au quotidien sportif, l'Equipe.

