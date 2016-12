Madagascar: Une peine minimum pour Augustin Andriamananoro

Augustin Andriamananoro va donc pouvoir retrouver sa famille et tous ses amis et passer en leur compagnie cette fin d'année. Le régime est maintenant débarrassé d'une épine qui, dans le contexte actuel, risquait de le gêner considérablement. Les succès enregistrés ces derniers mois sur le plan international risquaient d'être ternis par cette affaire qui ne repose finalement sur rien de concret. L'accusation d'atteinte à la sûreté de l'état paraissait bien disproportionnée, eu égard à la manière dont les manifestations ont eu lieu à Soamahamanina. Pour le moment, le régime a à faire face à d'autres problèmes beaucoup plus importants.

