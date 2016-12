Togo: Bilan annuel satisfaisant, selon Victoire Tomégah Dogbé

Afin de faire le bilan de la mise en œuvre de ses actions au cours de l'année 2016 et de préparer les actions au titre de l'année 2017, le ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes a organisé une rencontre avec les différents acteurs, ce mardi 27 décembre à Lomé.

Cet atelier a pour objectif d'apprécier les résultats obtenus de la mise en œuvre des politiques et stratégies du ministère en 2016 et élaborer les Plans de travail et de budget annuel (PTBA) de l'année 2017. Il a réuni des cadres provenant du ministère concerné, de la présidence, de la primature, des ministères partenaires, des bénéficiaires, des autorités administratives, coutumières et des institutions partenaires.

Sont examinés au cours de la rencontre, les principaux résultats enregistrés par le ministère dans le domaine des infrastructures socio communautaires et économiques ; accès à la finance inclusive ; emplois temporaires et emplois durables crées pour les jeunes, filets sociaux.

Selon la ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes, Victoire Tomégah Dogbé, au titre de l'amélioration du cadre et des conditions de vie des communautés à la base, 390 infrastructures sociocommunautaires et économiques ont été mises en place, 1400 groupements ont été accompagnés pour des Activités Génératrices de Revenus ; 1 900 Comités de Développement à la Base (CDB) ont été renforcés pour leur structuration ; 88 000 élèves bénéficie de repas chaud dans le cadre de l'alimentation scolaire ; 20 700 personnes ont été touchées à travers le projet des transferts monétaires.

En ce qui concerne la promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes, la ministre a affirmé que les dispositifs du FAIEJ, du PRADEB et l'ANVT ont permis de créer plus de 8 300 emplois durables essentiellement en faveur des jeunes ; 11 400 emplois temporaires ont été créés à travers principalement les travaux de haute intensité de main d'œuvre ; 5830 jeunes ont bénéficié des appuis en termes de formation, équipements et de financements du PRADEB et FAIEJ ; Près de 2400 nouveaux volontaires ont été mobilisés par l'Agence Nationale du Volontariat ; 550 entreprises ont été créées par les jeunes à travers le FAIEJ et le PRADEB ; des activités socioéducatives ont été organisées et ont touché 50 000 jeunes.

Elle a souligné que pour cette année 2016, le taux moyen d'exécution de la lettre de mission du ministère est d'environ 90.33%, le taux de réalisation physique moyen du PTBA est de 74,07% ; sur le plan financier le taux moyen de décaissement est de 91%.

La ministre a par ailleurs exprimé sa satisfaction face aux résultats enregistrés au cours de cette année 2016. « Les résultats enregistrés au cours de l'année 2016 sont satisfaisants. La présente revue nous offre l'opportunité de saluer ces résultats décisifs qui ont contribué sans nul doute à faire reculer davantage les frontières de la pauvreté dans notre pays », a-t-elle conclu.

Pour l'année 2017, le ministère entend poursuivre la mise en place des microprojets d'infrastructures socio-collectives et économiques ; renforcer les filets de protection sociale avec en priorité la protection et l'épanouissement des enfants et l'intégration socio-économique des personnes vulnérables ; le renforcement de l'inclusion économique et financière des populations vulnérables en maintenant l'importance conférée à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes et des agriculteurs ; l'intensification des moyens d'actions en faveur de l'épanouissement, de l'entreprenariat, de l'employabilité et de l'emploi des jeunes.