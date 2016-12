Madagascar: Lutte - Les Jeux de la Francophonie comme pôle d'attraction

Dina Tsilavina revient sur le tapis pour de nouvelles ambitions. Monter sur le podium à Abidjan sera un des défis lancés par la FML pour la saison 2017.

La lutte est une discipline toujours présente aux Jeux de la Francophonie. Cette année encore à Abidjan, elle sera au rendez-vous. Le camp malgache compte y frapper fort du 21 au 30 juillet prochain. « Nous avons du potentiel. La relève est là à l'image de Falihery Randrianatoandro chez les moins de 66 kg.

Lui qui a déjà participé au Championnat d'Afrique et a battu Todisoa Ratolojanahary. Mbolalaina Rakotoniaina dans la catégorie des moins de 57 kg sera aussi une de nos plus belles chances de médailles à ce rendez-vous francophone. Vu son potentiel, il a été à plusieurs fois surclassé surtout lors du dernier championnat d'Afrique » a déclaré, Mamitiana Raveloson, président de la fédération malgache de lutte. Et lui de continuer « à Nice en 2013, Bienvenu a été battu en finale de bronze et à Abidjan nous allons fixer comme objectif de remporter des médailles. Le nombre de combattants engagés dépend entièrement de l'Etat ».

Bourses. Initialement prévu se disputer à Antananarivo, le Championnat d'Afrique se tiendra au Maroc au mois d'avril. En parallèle avec la tenue du congrès de la confédération africaine de lutte, le sommet africain a été également transféré dans ce pays. Une figure très connue de la lutte malgache, l'ancienne pensionnaire du centre de Thiès Dina Tsilavina en moins de 48 kg est revenu sur le tapis. Très expérimentée, elle figure aussi parmi les meilleures malgaches de sa catégorie. Le Championnat du monde se déroulera à Paris au mois de septembre prochain.

La course est désormais ouverte à tous les combattants qui espèrent défendre les couleurs nationales à ces rendez-vous majeurs. Et dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, la fédération malgache des luttes attend beaucoup de 2017quant aux bourses de la CONFEJES, de la solidarité olympique ainsi que de la Fédération internationale des luttes.Après que Mahatia Tinahy Razafimahova a décidé de ne pas renouveler son séjour au Centre international de Thiès, la fédération a plaidé auprès de l'instance dirigeante pour la remplacer. « On a déjà proposé un nom, mais on attend toujours la réponse de Dakar » a continué le président de la FML.