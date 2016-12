Congo-Kinshasa: Ll'ONG CEPROSOC menacée de délogement

On assiste à une situation paradoxale en République Démocratique du Congo. Plus »

«Nous avons tous les documents. Nous avons acheté le terrain de façon régulière, en bonne et due forme, nous somme une ONG reconnue», a soutenu le coordinateur national de CEPROSOC, disant « craindre pour l'avenir du projet de construction du centre de formation des jeunes en maçonnerie et coupe et couture que l'ONG effectue depuis quelques mois sur cet espace.

Des policiers, dépêchés par la commune et les services décentralisés du ministère de l'Urbanisme et Habitat, ont fait irruption lundi 26 décembre au siège de l'organisation situé à Kinkole pour menacer l'ONG de vider le lieu, s'est plaint mardi le professeur Ferdinand Mafolo, coordinateur national de CEPROSOC.

Le Centre pour la promotion sociale et communautaire (CEPROSOC), une ONG spécialisée dans la prise en charge et l'encadrement des jeunes désœuvrés à Kinshasa, se dit menacé de délogement de son site par les autorités communales de la N'sele.

Copyright © 2016 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.