Madagascar: Augustin Andriamananoro - Trois mois de prison avec sursis, Eucharistie en prison

Au passage, l'ancien ministre n'a pas manqué de remercier tous ceux qui lui ont soutenu pendant cette période difficile, entre autres, le MAPAR et les partisans de la Révolution Orange de 2009, ses avocats qui ont combattu jusqu'au bout pour obtenir sa libération, ainsi que les juges qui, selon ses dires, « n'ont pas cédé aux pressions face à ce procès politique ». Il considère en effet ce verdict comme « une victoire de la démocratie et du patriotisme ». « Nous avons pu défendre une valeur... Le patriotisme ne constitue pas un crime », a-t-il martelé. Au cours de cette brève entrevue, Augustin Andriamananoro a aussi fait savoir que même en prison, il a pu recevoir l'Eucharistie. Un Homme d'Eglise y a fait le déplacement le jour de Noël pour une messe d'action de grâce. Après 12 jours passés à Antanimora donc, l'ancien ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles technologies a passé hier sa première nuit aux côtés de ses proches.

Recours en appel. Même si Augustin Andriamananoro a recouvré la liberté après avoir passé Noël en prison, le verdict d'hier reste insatisfaisant aux yeux de ses avocats. Une peine d'emprisonnement avec sursis reflète une condamnation politique. Hier, Maître Haja Rakotoson a évoqué la possibilité d'un éventuel recours en appel. Pour sa part, Augustin Andriamananoro, lors d'une réaction à chaud n'a pas caché sa joie de sortir de prison et de retrouver enfin sa famille. « Je vais d'abord en profiter pour passer du temps avec ma famille et avec mes proches qui m'ont beaucoup manqué durant ce temps », a-t-il déclaré.

Le verdict ayant été prononcé vers 9h, Augustin Andriamananoro a quitté la prison vers 11 heures. Mis à part ses proches, quelques grandes figures du MAPAR étaient également venues à Antanimora pour l'accueillir à sa sortie. Du côté du tribunal d'Anosy, de nombreux partisans de la Révolution orange de 2009 étaient venus manifester leur soutien à l'ancien ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles technologies du temps de la Transition. Une forte délégation des habitants de Soamahamanina qui contestent l'exploitation aurifère opérée par une Société chinoise dans leur localité a également fait le déplacement à Antananarivo pour cette occasion. Vers 7h30, des attroupements ont déjà été constatés à Anosy et ses environs.

Après avoir passé 12 jours à la maison centrale d'Antanimora, Augustin Andriamananoro recouvre la liberté. En effet, le Vice-président du parti « Miaraka Amin'i Prezida Andry Rajoelina » (MAPAR) a écopé d'une peine de trois mois avec sursis pour avoir participé à une manifestation publique sans autorisation. Cependant pour les trois autres chefs d'inculpation, à savoir trouble à l'ordre public, refus de disperser malgré les sommations des forces de l'ordre et ayant bloqué la circulation, et incendie de pneus provoquant un feu de brousse, il a été acquitté au bénéfice du doute.

