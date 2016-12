Togo: Trois radios confessionnelles allongent la liste des médias menacés de retrait de fréquence

Dans un précédent article hier mardi, nous vous informions du communiqué de la HAAC avertissant les radios et télévisions qui risquent de perdre leur autorisation d'installation et d'exploitation des fréquences, après le nouveau délai de trois semaines qui leur est accordé et qui arrive à expiration le 15 Janvier 2017, pour les voir signer ou renouveler leur convention. Mais en fin de journée d'hier, au nombre de 8, cette liste s'est allongée avec un nouveau communiqué de la HAAC qui annule et vient remplacer le précédent. D'après ce second communiqué qui vient corriger le tir, trois autres radios sont également concernées par cette menace de retrait de fréquence. Il s'agit de Radio La Bonne Nouvelle à Lomé, de Radio Maria à Kara et de Radio Maria à Kpalimé.

Pour rappel, par un communiqué en date du lundi 26 Décembre 2016 signé de son président, Pitang Tchalla, la HAAC a renouvelé sa sommation à l'endroit de certains médias audiovisuels du Togo quant à la signature ou le renouvellement de leur convention d'installation, d'exploitation des fréquences qui leurs sont conférées.

D'après le communiqué précité, la HAAC dit vouloir inviter les directeurs et propriétaires des chaînes suivantes, LCF (La Chaîne du Futur), Radio Bethel à Gléï, Radio City Fm à Lomé, Radio Dawul à Bassar, Radio La Voix de l'Oti à Mango, Radio La Voix de Vo à Amégnran, Radio Océan à Aného et Radio Sky FM à Badou, « qui n'ont pas encore signé ou renouvelé leur convention, qu'une période complémentaire de trois semaines leur est accordée ) compter du 26 Décembre 2016, pour se mettre en règle ».

Cette prorogation accordée expirant le 15 Janvier 2017, la HAAC avertit que « passé la date du 15 Janvier 2017, les autorisations d'installation et d'exploitation et les fréquences qui leur avaient été accordées seront purement et simplement retirées et cédées à d'autres demandeurs, conformément aux procédures prescrites en la matière ».

Pour rappel, cette sommation accompagnée d'une menace de retrait de fréquence n'est pas la première puisque le processus de renouvellement d'autorisation d'installation et d'exploitation des fréquences est enclenché depuis déjà plusieurs mois.