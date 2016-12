Madagascar: Le Nigeria opte pour le solaire

L'opération représente la plus grande campagne de collecte de fonds à ce jour pour le marché solaire hors réseau. Plus de la moitié des Nigérians vivent sans accès au réseau électrique défectueux du pays, selon Lumos. Ce projet permettra aux clients de payer leur énergie solaire par le biais du crédit de téléphone mobile en collaboration avec la société de télécommunications MTN Group Ltd.

Parmi ces financiers, l'on compte le fonds américain OPIC (Overseas Private Investment Corporation), qui octroie 50 millions de dollars de financement sous forme de dette. A cela s'ajoute, les 35 millions de dollars déjà annoncés par Nova Lumos en septembre. Le reste des fonds en capitaux propres provient d'un groupe dirigé par Pembani Remgro Infrastructure Fund et des investisseurs VLTCM et ICV.

