Maroc: Espagne - Manifestation devant l'ambassade du Maroc pour exiger la libération "immédiate" des prisonniers politiques sahraouis

D'autres manifestants tels François Porraz Lopez, Rakel des associations de Madrid et de Getafe, amies avec le peuple sahraoui, ont indiqué à l'APS qu'ils sont conscients de la situation difficile du peuple sahraoui dont "les droits fondamentaux sont violés au quotidien" et qu'ils restent mobilisés jusqu'à ce que "ce peuple recouvre son indépendance par le biais d'un référendum d'autodétermination".

Portant les drapeaux de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), les manifestants ont en outre dénoncé "les violations systématiques des droits de l'homme dans les territoire sahraouis" en scandant "la lutte continuera et le Polisario vaincra", "le Maroc coupable et l'Espagne responsable".

Les manifestants qui ont répondu à l'appel lancé par la coordination espagnole des associations amies avec le peuple sahraoui (CEAS-Sahara) exigent "la libération immédiate de tous les prisonniers politiques sahraouis détenus illégalement dans les prisons marocaines" et notamment, ceux du groupe appelé "Gdeim Izik", emprisonnés injustement et illégalement depuis 2010.

