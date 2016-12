Algérie: Les produits pyrotechniques classés substance sensible interdite à l'importation en 2017

L'opération de saisie a été effectuée conformément aux articles 21 et 325 du code des douanes, a indiqué M. Righi, précisant que l'importateur contrevenant, qui fera l'objet d'un dossier en contentieux, devra s'acquitter d'une amende à deux fois la valeur de la marchandise confisquée et verra toutes ses activités commerciales gelées au niveau national.

Vu les dégâts causés par l'utilisation des pétards, des fumigènes et des feux d'artifice et le coût exorbitant de leur importation, les hautes autorités ont décidé de promulguer un décret exécutif complétant l'ancien décret, afin d'interdire l'utilisation de ce type d'articles dans notre société, a indiqué le même responsable, en marge d'une opération de saisie d'un conteneur chargé de produits pyrotechniques au port sec de Baba Ali.

Le décret exécutif, devant être promulgué au premier trimestre 2017, complétant et modifiant le décret de 1988, classera les produits pyrotechniques, sous toutes leurs formes, en tant que substance sensible interdite à l'importation, a indiqué à l'APS le receveur des douanes à la Direction régionale de Blida, Ziane Omar.

