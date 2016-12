Burkina Faso: Construction de l'autoroute yamoussokro-ouagadougou - Le comité de pilotage adopte le programme d'activités 2017

Le comité de pilotage du Projet de construction de l'autoroute Yamoussokro-Ouagadougou (PAYO) a tenu sa deuxième session consacré à l'examen et à l'adoption du programme d'activités pour l'année 2017. La rencontre a eu lieu le 23 décembre 2016 à Ouagadougou.

L'année 2017 sera une année charnière pour le projet de construction de l'autoroute Yamoussokro-Ouagadougou (PAYO). En témoigne les activités qui seront menées tout au long de 2017. En effet, le comité de pilotage a tenu sa deuxième session le 23 décembre dernier, afin d'examiner et d'adopter le programme d'activités 2017. Selon Firmin Bagoro, Coordonnateur du Projet, l'objectif de l'atelier est aussi de voter le budget 2017. Concernant le projet de construction de l'autoroute en tant que tel, le Coordonnateur nous a confié que les études concernant le tronçon Ouagadougou, Bobo-Dioulasso sont achevés et les rapports d'études disponibles. « A ce niveau, il reste à recruter un consultant pour les travaux.

En revanche pour le tronçon Bobo-Dioulasso-Banfora-Frontière Côte-d'Ivoire, nous n'avons pas pu achever le processus de recrutement du consultant qui doit exécuter les études », a-t-il laissé entendre. Mais cela doit se faire en 2017, nous rassure-t-il. Pour ce qui est des travaux, Firmin Bagoro a affirmé que les travaux vont s'exécuter par lot. « En premier lieu, il s'agit des 100 premiers kilomètres à savoir le tronçon Ouagadougou-Koudougou. Le financement pour les travaux est acquis. Il revient à la Coordination du projet d'enclencher le processus visant à aboutir au recrutement de partenaires privés », a-t-il déclaré.

Le programme d'activités de 2017 est bâti autour de 4 objectifs principaux qui sont le renforcement des capacités techniques et managériales du PAYO. Aussi le PAYO se fera le devoir de suivre la réalisation des études et des travaux et de préserver l'emprise de l'autoroute. Par ailleurs, au cours de l'année 2017, l'objectif sera de mobiliser les ressources nécessaires au financement des travaux. Le comité de pilotage est chargé de l'orientation, du suivi et de la supervision de la construction de l'autoroute Yamoussokro-Ouagadougou.

Le PAYO entre dans le cadre global de l'intégration et de la coopération entre les pays africains, et vise principalement l'amélioration de la compétitivité de l'économie des 2 pays. Ses objectifs spécifiques visent à davantage dynamiser les échanges économiques entre les deux pays, minimiser les coûts de transport des produits d'échange, sécuriser les usagers, entre autres, réduire le temps de parcours sur le tronçon, supprimer les barrières tarifaires non commerciales, contribuer à la lutte contre la pauvreté.

Ce sont environ 600 km de route qui seront bitumés. L'autoroute dans sa partie burkinabè comporte 2 tronçons. Les tronçons Ouagadougou-Koudougou-Bobo-Dioulasso et Bobo-Dioulasso-Banfora-frontière Côte d'Ivoire. En effet, il s'agira de construire une autoroute fermée par rapport au territoire environnant, avec 9 échangeurs dont des bretelles d'accès, équipées de postes de péage, unique accès à l'autoroute, 5 aires de repos comprenant des parkings et des toilettes, 5 aires de services avec parking, station-service, restaurant, bloc sanitaire etc.

Le financement du projet, pour ce qui concerne la partie burkinabè, est de 1 204 023 814 483 F CFA (coût total). Le financement déjà acquis et destiné à la réalisation des études est de 4 023 814 483 F CFA. Avec une participation de 2 732 314 483 F CFA du budget de l'Etat et 1 291 500 000 F CFA financé par l'UEMOA.

Pour rappel, le comité de pilotage de la construction de l'autoroute Yamoussokro-Ouagadougou (PAYO) a tenu sa première session ordinaire le 28 octobre 2016, à Ouagadougou.