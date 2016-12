Afrique: CAN 2017 - La Tunisie face à la sélection de la Catalogne pour débuter sa préparation

Ce stage sera ponctué de deux matches amicaux face à la sélection de Catalogne, le 28 décembre à Barceloneet l'équipe du Pays Basque, le 30 décembre à Bilbao. De retour d'Espagne, les coéquipiers de Mohamed Amine Ben Amor disputeront un match amical face à l'Ouganda, le 4 janvier au stade olympique d'El Menzah avant de se rendre en Egypte pour affronter les Pharaons en amical, le 8 janvier. Lors de la phase finale de la CAN 2017, la Tunisie évoluera dans le groupe "B" avec le Sénégal, l'Algérie et le Zimbabwe.

La Tunisie débute ce mercredi sa préparation pour la CAN 2017. Les joueurs de Kasperczak affronteront la sélection de la Catalogne. Les deux sélections souffriront de plusieurs absences. Beaucoup de professionnels tunisiens ont été empêchés par leurs clubs de rejoindre ce stage, alors que du côté des catalans, les principaux joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone ne prendront également pas part à ce match.

