Tunisie: Assassinat de Chokri Belaid - Le Ppdu dispose de nouveaux éléments

Jmour a, dans ce sens, estimé que le recours introduit par la chambre d'accusation contre la décision de clore l'enquête et de renvoyer le dossier devant le juge d'instruction est le résultat des efforts déployés par le parti et le comité de défense pour faire la lumière sur l'assassinat. Le Ppdu avait dénoncé, lundi, dans un communiqué, le laxisme du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis qui n'a pas inculpé les responsables ayant aidé le dénommé Abou Iyadh à s'échapper de son domicile à Hammam-lif et facilité sa libération après son arrestation alors qu'il était activement recherché par la justice.

Le comité de défense déposera des requêtes auprès de la chambre criminelle pour demander l'audition des parties impliquées dans l'assassinat et en relation avec la fuite du dénommé Abou Baker Al Hakim, a-t-il ajouté, précisant que les éléments de l'enquête ont révélé «des manquements et même une complicité avec des parties officielles pour assurer la fuite d'Al Hakim».

