Tunisie: Grève des enseignants - Les parents en colère

Trois jours avant la fin des examens du premier semestre, les élèves et les parents se sont encore retrouvés, hier, devant les portes fermées des écoles primaires, collèges et lycées du Grand Tunis, en raison de la poursuite des grèves sectorielles périodiques des enseignants du primaire et du secondaire depuis le 15 décembre 2016.

La grève a touché, hier, les établissements publics de Tunis, l'Ariana, Ben Arous, La Manouba

Face à l'interruption des cours et la perturbation du calendrier des examens, plusieurs parents ont exprimé leur mécontentement face «au non-respect de l'intérêt suprême des élèves», a relevé l'agence TAP devant plusieurs écoles de la capitale.

Abdelhamid, père de trois élèves scolarisés à La Manouba, trouve «inadmissible» l'arrêt des examens en raison de problèmes «qui ne concernent pas les élèves», affirmant que ces perturbations affectent sévèrement la réputation de l'enseignement public.

Afef, mère de deux élèves dans une école primaire de Ben Arous, condamne le report des examens «qui engendre un cumul et une surcharge pour les élèves».

Leila, dont la fille est élève dans une école du Bardo, estime que les élèves payent le prix des revendications matérielles des instituteurs au détriment de leur concentration et du bon déroulement des examens.

«Les enseignants refusent même de nous rencontrer ou de répondre à nos questions», s'indigne-t-elle.

La série de grèves sectorielles observées par les enseignants du primaire et du secondaire se poursuivent jusqu'à aujourd'hui dans les gouvernorats de Tataouine, Tozeur, Kébili, Médenine et Gafsa.

Elles font suite à la décision des commissions administratives de l'enseignement secondaire et de base relevant de l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt), réunies début décembre, pour exiger du ministère de tutelle de respecter ses engagements et régler les dus financiers des enseignants, et pour dénoncer l'arrêt des recrutements dans la fonction publique.