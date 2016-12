Tunisie: Racisme - Ennaceur rassure les étudiants africains en Tunisie

Les blessés ont été transportés à l'hôpital Charles-Nicolle, et l'agresseur a été arrêté et placé en garde à vue en attendant l'aboutissement de l'enquête, a appris l'agence TAP auprès de sources sécuritaires.

Trois étudiants congolais, deux femmes et un homme, ont été victimes d'une agression au couteau par un individu instable psychologiquement, selon certaines sources, et qui a causé de graves blessures aux jeunes filles au niveau du cou et blessé également au bras leur compatriote intervenu pour les défendre.

Plusieurs députés et représentants des commissions de l'ARP ont assisté à l'entretien avec la délégation d'étudiants d'Afrique subsaharienne, qui ont exposé des exemples d'actes et agressions racistes dont ils sont victimes en Tunisie.

Il a par ailleurs fait remarquer qu'une mobilisation de l'opinion publique et de la société civile pour lutter contre les actes à caractère raciste au sein de la société «est nécessaire» pour «faire pression» et «sensibiliser» à l'impératif d'éliminer un tel phénomène «étranger à la Tunisie».

