Algérie: Paul Put déjà remercié à l'USM Alger ?

Arrivé fin octobre seulement, Paul Put est déjà sur le départ de l'Union Sport de la Medina d'Alger. En cause d'après nos informations, les derniers résultats du club et quelques relations conflictuelles avec les dirigeants et les supporters.

Avec 2 victoires, 1 match nul et 3 défaites, Put est en deçà des attentes des responsables de l'USM. Et la goutte qui a fait déborder le vase reste l'élimination en huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie cette semaine par l'USMBA à l'issue des fatidiques tirs au but après 120 minutes sans but. Et l'USMA qui était leader du championnat avant son arrivée ne l'est plus. On reproche également au technicien belge des choix hasardeux et son manque d'autorité dans le vestiaire.

Ancien sélectionneur du Burkina faso, Paul Put vivrait ainsi ses derniers jours à la tête de l'USM.