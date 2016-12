Tunisie: Un mercato pour s'ajuster! - De la démesure à la modération

Les gros budgets adoptent jusque-là des postures attentistes. L'OSB se donne les moyens et le CAB mise sur son vivier.

Attendu de pied ferme par les supporters des grands comme des petits clubs, le mercato d'appoint a débuté timidement, contrairement aux fenêtres des transferts précédentes. Ne pas se tromper de cible, faire la politique de ses moyens, éviter la fièvre acheteuse, dégraisser pour, à terme, se renforcer, équilibrer ses comptes, qu'il s'agisse de totalement modifier l'ossature d'une équipe ou d'apporter simplement des retouches, cette période rend les agents hyperactifs, mais surtout, fait et défait les carrières de plus d'un joueur. Rappelons les principaux mouvements du moment et les emplettes en cours de ce marché d'appoint. Les gros budgets ne pèsent pas de tout leur poids en ce moment. Ils adoptent des postures attentistes et prudentes dictées par des considérations financières mais surtout techniques. Renforts ciblés, postes doublés ou joker visé, les deux premiers de l'exercice écoulé prennent leur temps. Jusque-là, l'EST n'a recruté aucun joueur.

Elle a par contre encore cédé à titre de prêt Youssef Khemiri et Khalil Baldi, et ce, en vue de bénéficier de plus de temps de jeu et de s'aguerrir en conséquence. Ces deux jeunes renfonceront les rangs de l'OSB. Le champion sortant étoilé est logé à la même enseigne. Il a jusque-là lâché le Libyen Anis Salto et ne s'est pas encore renforcé. Même le jeune Nigérian de 19 ans, Godwin Obaje, s'est rétracté après avoir l'accord de principe de quatre ans intervenu récemment. Un autre nigérian est aussi en pourparlers avec l'Etoile. Il s'agit de Chisom Egbuchulam dont le passage à Sousse n'a pas encore été ficelé. Enfin, les champions en titre seraient aussi en contact avancé avec l'ex-attaquant du CSS, Imed Louati. Ce dernier a évolué en Chine (Hangzou) et en Suède (Dalkurd) ces dernières années.

La grande lessive au CSS

Le CSS, quant à lui, vient d'officialiser le passage de Hamza Messâadi, signataire d'un bail d'un an et demi. Véritable «nomade » du football tunisien, ce joueur a antérieurement porté les couleurs du CA, de l'USM, de l'ESZ et de l'USBG. Le CSS est aussi sur les traces de Farid Matri (Lucerne) et Maher Sghaier (CSHL). Volet flux sortant, c'est la grande lessive pour le CSS. Outre Majdi Mosrati, Zied Derbali et Hassen Masmoudi partis sous d'autres cieux. Zied Derbali, Karim Aouadhi (annoncé chez les Verts CSHL) et Tijani Belaid leur emboîteront le pas et bénéficieront d'un bon de sortie. L'on s'attend à d'autres mouvements à Sfax, chapitre renforts et purge.

Le CA veut fondre sur l'Afrique !

Pour clore le tour d'horizon des grosses écuries, le CA, pour sa part, n'a jusque-là recruté que l'axial hammamétois Sami Hammami (contrat de trois ans et demi). Les Clubistes n'ont toutefois pas achevé leur marché. Ils sont sur les traces de Kchok (CAB), Ahmed Hosni (SG) et le milieu offensif camerounais Justin Fontaine. L'exécutif du CA est aussi en discussion avec un attaquant zambien à fort potentiel. Walter Binene Bwalya, avant de Nkana FC est meilleur buteur du championnat zambien avec 24 buts, est aussi pisté par Al Ahly du Caire, Zamalek, Kaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns et le TP Mazembe (rien que ça !). A noter que son indemnité de transfert est estimé à 300 000 dollars. Enfin, le défenseur ghanéen de l'Asante Kotoko, Samuel Abeiku, 26 ans d'âge, pourrait, lui aussi, débarquer au Parc A. Ex-joueur d'Al Hilal du Soudan, il a été le capitaine de la sélection des joueurs locaux du Ghana lors du dernier CHAN qui a eu lieu au Rwanda.

CAB: la carte jeune

Le CAB, quant à lui, a décidé de miser sur la carte des jeunes. Prince Ibara et Youssufa Mbengué se sont engagés avec les Qataris d'Al Wakra, et Slimane Kchok est en transit, direction le CA probablement. A noter que les pépites cabistes Jassem Amdouni, Mohamed Habib Yaken et Radhouane Ben Ouanès sont, eux aussi, dans le viseur des gros bras. Mais le CAB aurait déjà transmis une fin de non-recevoir les concernant. Chapitre éléments pistés, les Requins du Nord sont sur les traces du portier de Zarzis, Achref Krir, et son coéquipier Mohamed Ali Jouini. Concernant Krir, le désormais gardien remplaçant de l'ESZ, il pourrait être transféré dans les tout prochains jours sachant que Hamdi Kasraoui est partant de Bizerte.

OSB: le bonheur est dans le prêt

L'Olympique Sidi-Bouzid est actuellement le plus actif sur le marché des transferts. Abdelkader Dhaou, Abdelkader Chewaya, Aboubaker Camara, et les deux recrues en provenance du Parc B, Youssef Khemiri et Khalil Baldi (prêts), ont ainsi renforcé un effectif de plus en plus garni. Volet départ, seul l'ex-Clubiste Ahmed Dhib a été libéré. Du côté de la banlieue nord, l'ASM devra tout d'abords payer ses dettes avant de recruter. Les Marsois devront indemniser Haithem Ben Salem et Ala Abbès avant d'officialiser certaines emplettes. Volet renforts, pour les « Vert et Jaune », l'arrivée de Houssem Habib est donc conditionnée. Attendons voir. Les Verts du CSHL sont, quant à eux, sur deux gros coups. Le « sang et or » Bulbwa et le Clubiste Sfaxien Karim Aouadhi. Aucun partant n'est présentement à signaler chez les Hammam-lifois. A Métlaoui, le groupe de Mohamed Kouki s'est renforcé par Yassine Salhi (ex-CAB) et Houssem Slimane.

En contrepartie, les Mineurs ont officialisé les départs de Mohamed Amine Ben Smail et Hamza Messaadi. Pour un club qui jouera les play-offs, c'est encore léger comme mouvements entrants ! L'USBG, l'UST, la JSK et le SG, n'ont pas encore mis la main au portefeuille. Par contre, l'OB a fini par convaincre le gardien Khemais Thamri et le défenseur Ali Hammami (Stade Gabésien). Sauf que volet flux sortants, Yousri Arfaoui, Alaeddine Abbès, Fakhri Amdouni et Aboubaker Ndior vont partir! Pour un club qui lutte pour la survie, des renforts sont fortement exigés et sans délai !