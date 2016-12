Tunisie: Etablissement de la télévision tunisienne - Nouveau look et contenus nouveaux pour 2017

Elyes Gharbi, président-directeur général de la télévision tunisienne, a donné, hier, une conférence de presse où il a présenté sa nouvelle programmation, sous le signe «2017 l'année du retour».

«En tant que service public qui évolue aujourd'hui au milieu de la concurrence, nous voulons redonner à la télévision tunisienne son rayonnement et pour cela nous sommes prêts à rêver», a déclaré Elyes Gharbi, P-dg de l'Etablissement de la télévision tunisienne lors de sa conférence de presse tenue, hier mardi, au siège de la télévision. Cette conférence de presse, qui a lieu trois mois après sa nomination à la tête de cet établissement,lui a permis de présenter le nouvel habillage et les nouveaux logos de la première et deuxième chaînes nationales mais aussi de présenter toute sa stratégie pour rendre la télévision plus attractive et plus proche du citoyen tunisien. Une télévision qui ressemble aux Tunisiens et qui leur reste fidèle.

«En effet, nous avons 38 milliards de dette intérieure et extérieure mais nous allons continuer à rêver!, insiste-t-il. Nous avons deux trains à prendre, le premier,ultra-rapide et qui est celui de la production et le second, plus lent, qui est celui de la réforme .Nous remarquons que notre grille est vide et c'est quelque chose qui n'est pas à l'honneur de notre établissent . La télévision est appelée à se renouveler et à retrouver son côté divertissement sans pour autant tomber dans l'esprit du cirque et de la dégradation du Tunisien». C'est pour cela que Elyès Gharbi et son équipe ont présenté la nouvelle programmation qui débutera bientôt avec l'année 2017 et qui promet de meubler ce vide dont tout le monde parle. Ainsi, allons-nous assister au retour de «Dimanche sport» avec Ghazi Gnaoui mais aussi à de nouveaux programmes qui constituent une donne peu connue sous nos cieux comme «Média Polis» présenté par Moez Zeghidi et qui constitue une sorte d'éducation aux médias. C'est-à-dire l'actualité des médias et dans les médias... une porte de formation pour développer le sens critique des spectateurs tunisiens et leur apprend à analyser l'information et la vérifier. Etre un leader d'opinion fait partie des objectifs de notre télévision dans sa version 2017 et c'est pour cela que, dans leur nouvel habillage, les informations de 20 heures, le fer de lance de toute la programmation, vont prétendre à ce nouveau titre.

«Parce que l'un de nos objectifs est aussi de faire de la proximité avec les Tunisiens, ajoute Elyes Gharbi, de leur passer des contenus qui lui ressemblent comme Khottab Al Bab par exemple, nous voulons être un service public qui réfléchit les vraies couleurs de la Tunisie en donnant de l'espoir et des images positives mais sans pour autant s'éloigner de la critique et le travail sur le taux d'audience .Cela ne veut pas dire non plus qu'on travaille sous les consignes mais cela veut dire qu'on est responsables». Le président-directeur général de la télévision tunisienne précisera ensuite «Nous ne sommes ni de droite ni de gauche ni du centre et nous ne travaillons pas selon les consignes de la présidence de la république, nous sommes un service public indépendant et responsable». Des programmes comme «Ennes hkaya», «Dar Tounes», «Sport news» et «Avec Latifa» font partie de cette nouvelle programmation. Pas de nouvelles précises sur la programmation ramadanesque ni sur le feuilleton qui sera diffusé pendant le mois saint. Selon Elyès Gharbi, la commission serait en train d'étudier les dossiers. Le P-dg de la télévision tunisienne a également parlé de la création possible d'une chaîne culturelle et qu'il y a une commission en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles qui réfléchit sur la question.