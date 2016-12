Tunisie: « Boxing day » - Aymen Belaïd décisif

Le Rotherham United s'est donné une lueur d'espoir lors du Boxing Day avec sa troisième victoire de la saison après avoir battu le rival de relégation Wigan 32. Aymen Belaïd à la 8e minute, Danny Ward à la 32e minute et un but contre son camp de Dan Burn dans le temps additionnel ont permis aux Millers de dominer les Latics à la pause, mais les buts de Yanic Wildschut à la 51e minute et de Jordi Gomez à la 79e minute ont fait transpirer les hôtes avant la fin du match. Rotherham reste au bas du classement à neuf points du premier non relégable.

Il revient de loin !

Formé au Paris FC, Belaïd a déjà joué en ex-Tchécoslovaquie et au Levski Sofia. Au Lokomotiv Sofia, au Sparta Prague et à l'Etoile du Sahel où sa carrière n'a pas connu l'envol qu'il souhaitait. Cet ex-international, capé à huit reprises, est de retour après une certaines traversées du désert. Serait-ce suffisant pour concentrer les regards de Kasperzcak sur lui ? Attendons voir.