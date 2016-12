Tunisie: Tirs au but - Ali Zitouni emmène Seif Jaziri en Turquie

Les clubs de Ligue 3 refusent de reprendre la compétition tant que des promesses écrites n'auront pas été faites par le ministère de la Jeunesse et des Sports concernant les subventions ministérielles. 27 clubs ont rencontré lundi le secrétaire d'Etat au Sport, Imed Jebri, pour lui demander de transmettre à la ministre des Sports, Majdouline Charni, leur refus de jouer tant qu'ils n'auront pas reçu les subventions et obtenu des assurances quant aux subventions au titre de l'année 2017. Pour sa part, Hassen Zayane, président de la Ligue amateur, hausse le ton, en menaçant de considérer forfait tout club qui s'absenterait lors de la reprise du championnat.

Aouaz Trabelsi, président de la direction nationale d'arbitrage, a remis les badges internationaux aux arbitres et assistants internationaux, aux arbitres et assistantes dames, aux arbitres de futsal...

Le prix d'Ali Maâloul est fixé à six milliards de nos millimes ! La formation égyptienne d'Al Ahly ne cédera pas son latéral tunisien Ali Maâloul durant ce mercato hivernal à moins d'une grosse proposition financière. Les dirigeants d'Al Ahly auraient réclamé plus de six millions de dinars pour libérer leur joueur. Selon cette même source, Al Ahly aurait déjà repoussé une première offre de 1,7 million de dollars de la part des Espérantistes.

