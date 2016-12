Tunisie: Trois questions à M.Hassen Salah, membre du syndicat de l'enseignement secondaire à la Marsa - L'urgence de trouver des solutions

interview

Le cadre enseignant et le ministère de l'Education sont toujours à couteaux tirés. A preuve : les grèves en série qui se poursuivent dans les établissements scolaires de plusieurs régions. Les deux parties ne sont pas arrivées à trouver un terrain d'entente et les enseignants menacent d'aller vers l'escalade si leurs revendications ne sont pas entendues.

Pourquoi les grèves des enseignants se poursuivent-elles à travers le pays? Que reprochez-vous au ministre?

Nous lui reprochons d'avoir porté atteinte à la dignité des enseignants et d'avoir terni notre relation avec les parents qui sont aujourd'hui très remontés contre nous. L'ambiance est, en effet, très tendue. Résultat : les agressions ont augmenté contre les enseignants. Il ne s'agit pas du seul problème. Le ministre de l'Education a promis d'inscrire le processus de la réforme du système éducatif dans une démarche participative. Or, il est en train de prendre des décisions unilatérales sans consulter les structures syndicales. C'est pour cette raison que les enseignants ont réclamé son départ lors de la grande marche de protestation qui a eu lieu à la Kasbah.

Cette série de grèves ne risque-t-elle pas d'avoir un impact négatif sur le rythme scolaire des élèves?

Non, nous ne sommes pas inquiets car les élèves possèdent un certain degré de maturité qui leur permet aujourd'hui de comprendre nos motivations et nos revendications. S'agissant du cadre enseignant, nous ferons en sorte de terminer nos programmes et de veiller à ce que les élèves ne soient pas perturbés par ces mouvements de protestation. Nous veillerons également à ce que les cours se déroulent le plus normalement possible.

Prévoyez-vous d'aller vers l'escalade?

Oui, si notre principale revendication n'est pas entendue. Nous voulons que le ministre de l'Education associe le cadre enseignant à la réforme et consulte les structures syndicales avant de prendre des décisions concernant le système éducatif. A titre d'exemple, l'une des dernières décisions du ministère concerne la création d'associations des parents. Ces associations, dont le statut n'est pas actuellement approuvé par les structures syndicales, vont exercer une pression sur les enseignants. Et cela, nous le refusons catégoriquement. Si des solutions ne sont pas trouvées, une grève générale sera décrétée sur tout le territoire le 5 janvier prochain. Les instituteurs et les enseignants des collèges et des lycées prendront part à cette grève.