Gabon: CAN 2017-Ibenge - «Nous partons au Gabon, on s'en va à la guerre »

Troisième en 2015, en Guinée Equatoriale, les Léopards ont été versés dans le groupe C avec le Maroc (16 janvier), le tenant du titre la Côte d'Ivoire (20 janvier) et le Togo (24 janvier).

«Nous partons au Gabon, on s'en va à la guerre. Nous promettons de travailler durement et de donner le meilleur de nous-mêmes pour donner les meilleurs résultats. On est averti que toutes les équipes veulent nous battre. A nous de relever le niveau et de travailler durement. Nous voulons être prêts pour le 16 janvier, contre le Maroc», a confié Florent Ibenge dans des propos relayés par Radio Okapi.

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) feront partie des équipes favorites de la CAN 2017, eu égard à leur potentiel. Florent Ibenge est conscient que son équipe sera très attendue au Gabon. Considérés comme des outsiders très sérieux, les Léopards auront des arguments à faire valeur à la CAN 2017.

