Tunisie: Une nouvelle impulsion au CSS - De l'ambition à revendre

Les tenants du club sfaxien s'activent à apporter une tout autre dimension à l'équipe.

Les joueurs sfaxiens ont bénéficié, juste après leur dernière rencontre disputée face à l'USTataouine, de quatre jours de repos. La reprise des entraînements est donc prévue cet après-midi par une séance qui sera consacrée au travail physique et à la remise en condition, avant d'entamer à partir de demain un programme de préparation spécifique, avec pour objectif la consolidation de certains aspects.

En parallèle, un remue-ménage dans le groupe est en vue, avec la résiliation des contrats des joueurs qui n'ont pas réussi à s'imposer parmi les rentrants tout au long de cette première phase de la saison, comme c'est le cas de Mejdi Mosrati et Mossaâb Sassi. Tous deux viennent d'ailleurs d'être autorisés à monnayer leur talent ailleurs. D'autres les suivront. On parle dans les milieux proches du club de l'imminente résiliation des contrats de Tijani Belaïd, Zied Derbali, Fahmi Ben Romdhane, Wajdi Saïdani et probablement aussi de Karim Aouadhi et Houssem Louati, lesquels n'ont par réussi, selon eux, à apporter le «plus» escompté à l'équipe.

Le blé qui lève

En contrepartie, des jeunes du cru ont eu dernièrement l'occasion de faire valoir leurs potentialités intrinsèques. Et elles sont des plus plausibles, comme celles manifestées par Houssem Habassi qui s'est bien tiré de sa première expérience avec les séniors, au cours de la rencontre de vendredi dernier face à l'UST. Avec lui, Nessime Hnid, Héni Amamou et Walid Karoui ont fait aussi montre de beaucoup d'application et de répondant... c'est le blé qui monte, a-t-on tendance à les qualifier.

D'autres pourraient dans si peu leur emboîter le pas. On parle de Mongi Lejmi, Hamdi Chatti, Firas Chaouat, Houssem Dagdoug, Mohamed M'selmi et Hatem Lassoued. Tous ceux-ci attendent pour leur part l'occasion de faire partie de l'équipe première du club. Et elle ne devrait pas tarder, comme nous l'a confié l'entraîneur Nestor Clausen, après avoir suivi un match amical disputé par l'équipe espoir du club, contre celle de l'équipe première du Stade Sportif Sfaxien et qui s'est soldé par un résultat de parité d'un but partout.

Renforts en vue

En parallèle, des investigations sont entreprises, en vue de renforcer l'effectif par de nouvelles valeurs sûres. Les premiers à être retenus ont été Mohamed Ali Ragoubi de la JSK et Hamza Messaâdi de l'ESZ. D'autres, comme Iheb Troudi de l'AS Ariana et Franco, un international togolais de 21 ans, sont aussi sur le chemin du club.

Le mercato hivernal sera aussi mis en valeur pour consolider le potentiel humain de l'équipe, en prévision des importances échéances qui attendent l'équipe, que ce soit en championnat, où le club est décidé à jouer les premiers rôles, ou en coupe de la CAF à laquelle il est de nouveau engagé après avoir réussi à monter sur son podium à quatre reprises. Précisément au cours de ses éditions de 1998, 2007, 2008 et 2013.