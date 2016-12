Tunisie: Comment se protéger contre le jihadisme ?

analyse

La polémique fait rage sur les réseaux sociaux, dans les bureaux, les cafés et les lieux publics : faut-il empêcher le retour des jihadistes ? Et, plus généralement : comment se protéger contre le jihadisme ?

La première réponse a été que notre Constitution interdit la déchéance de nationalité. Puis des questionnements, des détails et des nuances sont remontés à la surface, jusqu'aux déclarations de Rached Ghannouchi et les réactions de Salah Zeghidi (intellectuel de gauche et militant pour la laïcité).

Pour le leader islamiste, il faut rapatrier les jihadistes et les traiter ou soigner de leur maladie. Pour divers courants politiques, il ne faut pas qu'ils viennent polluer la paix sociale et perturber la quiétude citoyenne. Les expressions les plus fermes à ce niveau ont été celles de l'Ugtt et des «destouriens libres».

Mais les Occidentaux semblent donner l'impression d'être favorables à un retour massif des soldats dudit Etat islamique dans leurs pays d'origine. L'attitude accusatrice de l'Allemagne à notre égard suite à l'attentat de Berlin est éloquente.

S'exprimant lundi sur Facebook, l'ancien syndicaliste Salah Zeghidi a appelé le ministère public à ouvrir une enquête sur les «révélations» faites par Ghannouchi à propos de l'exclusion par Ennahdha de certains de ses cadres soupçonnés «d'entretenir des relations avec des mouvements armés». Et Zeghidi de demander qui sont ces personnes, quand donc ont-elles quitté le parti et où sont-elles aujourd'hui ? Et quels sont les mouvements armés en question ?

Mais revenons donc au moyen de se prémunir contre un éventuel «retour» des jihadistes, dont 800 seraient déjà dans nos murs sans qu'aucune position officielle ou stratégie n'ait été annoncée. Est-ce qu'il est nécessaire d'amender la Constitution ou d'en faire une lecture interprétative ? Peut-on considérer un jihadiste ayant fait allégeance à un autre Etat comme ayant renoncé à sa nationalité ?

Tant de questions qu'il serait temps de se poser au sein des institutions de la République. Et y répondre au plus pressé.