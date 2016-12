Tunisie: Le CAB englué dans un ourbier financier - Saïdani jettera-t-il l'éponge?

Confronté à un trou financier colossal, le président cabiste annonce son départ en juillet prochain.

Une des conditions de réussite dans les sports collectifs est la bonne gestion d'un groupe qu'on a sous notre direction. Celle-ci ne se fait pas au jour le jour. C'est toute une planification à établir et des objectifs à atteindre. Si le CAB a remporté des titres, notamment dans les années quatre-vingt, c'est grâce justement à une équipe dirigeante complémentaire et solidaire à souhait qui a su encadrer joueurs, staff technique et public. L'ambiance de travail était agréable et donc favorable à l'épanouissement de toutes les parties. Outre cette harmonie permanente, les responsables d'alors savaient maîtriser la situation financière du club. Ils connaissaient leurs limites et ne se hasardaient pas aveuglément. Certes, on nous dira que cette époque de l'amateurisme est révolue.

On leur répondra qu'ils avaient des moyens très faibles par comparaison avec les clubs huppés. Il n'empêche qu'ils avaient gagné des titres avec un budget de «petits» clubs. Et tout était transparent ! Ces dernières saisons, les choses ont radicalement changé au CAB. Même quand on n'a pas les moyens de notre ambition, on fonce tête en bas. Personne ne s'en est rendu compte au départ parce que les Cabistes carburaient bien et concurrençaient l'EST, l'ESS et le CSS pour le titre de champion. La période faste étant achevée, tout le monde est tombé de haut en apprenant l'ampleur du déficit, un trou financier jamais atteint depuis la fondation du club nordiste en 1928. Même le président actuel, Abdessalam Saïdani, n'en revient pas.

Il a d'ailleurs annoncé récemment qu'il quittait le navire «jaune et noir» à la fin de l'exercice, en juillet 2017, pour incapacité d'honorer tous les engagements et les dettes laissées par ses prédécesseurs. C'est qu'il s'est trouvé dans un véritable bourbier!

Reviendra-t-il sur sa décision? Dans tous les cas, on est loin aujourd'hui de la fin de saison. Il y a donc des chances que les choses évoluent dans le bon sens. Il suffit que les sponsors arrivent et les subventions dégagées pour espérer qu'il demeure à la tête du CAB. Le transfert des deux perles noires, Youssofa Mbegué et Ibara, rapportera certainement un peu d'argent au CAB, mais pas suffisamment pour pouvoir éponger un déficit colossal.