Tchad: Visite surprise de Bernard Cazeneuve et de Jean-Yves Le Drian à N' Djamena

L'enjeu : maintenir une coopération transfrontalière sans faille ; apporter un appui opérationnel et humain ; accompagner les forces maliennes, nigériennes et tchadiennes, faire en sorte qu'elles deviennent autonomes le plus possible ; sécuriser les zones affectées par les actions des groupes terroristes qui poursuivent leur harcèlement.

Les soldats français traquent les jihadistes, sécurisent les zones où sévissent des groupes armés, forment les militaires locaux et appuient leurs camarades maliens, nigériens et tchadiens dans le sahel. C'est le cas lors de l'opération Garikou.

