Cameroun: Mgr Mbarga réconforte les détenus à Ebolowa

Mgr Philippe Alain Mbarga était porter le message de paix et d'espoir de l'Enfant Jésus à la prison centrale d'Ebolowa, le soir du 24 décembre.

Moments de piété et de recueillement à la prison centrale d'Ebolowa. Pour sa première messe de Noël, Mgr Philippe Alain Mbarga, évêque du diocèse d'Ebolowa, a célébré avec les détenus et le personnel de ce pénitencier. Le régisseur, Jean Fernand Evoung Ahanda a su trouver, en cette célébration œcuménique, une grâce divine qui va accompagner les 327 détenus de cette maison d'arrêt. Ceux-là, à en croire le régisseur, parce qu'en majorité jeunes, s'engagent à choisir le bon chemin, pour participer dignement au développement du Cameroun.

Selon le représentant de la communauté chrétienne catholique de la prison, celle-ci est bien vivante et trouve au passage de l'évêque en ces lieux, un salut qui leur permet de dire merci en se confiant à Dieu, afin qu'ils goûtent aussi à la divinité que le très haut réserve à ses enfants. Le prélat, dans son homélie tirée des évangiles de Saint Luc, trouve que la fête de Noël a un chant. A savoir : « Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et, paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Pour l'évêque, c'est la symbolique de cette célébration. C'est une marque, pour implorer la miséricorde de Dieu et son pardon.

Il s'agit, pour Mgr Philippe Alain Mbarga, de reconnaître la petitesse de l'homme devant la grandeur infinie du créateur. Et, comme récompense, c'est le bonheur que Dieu apporte à ses brebis. Pour le prélat, ce bonheur, c'est un message éternel. Un message qui est atemporel. Il a donc appelé à la conversion des cœurs et de comportements. Comme le moment était à la fête, en père Noël, Mgr Philippe Alain Mbarga a apporté aux pensionnaires de la prison centrale d'Ebolowa, de nombreux cadeaux, composés pour l'essentiel de produits alimentaires et d'hygiène. En échange, les prisonniers lui ont offert les produits artisanaux, fruits de leurs mains et de leur savoir-faire.