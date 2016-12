Sénégal: 2016 - Cap maintenu pour le désenclavement de la Casamance

A cause de cette mesure, les automobilistes sénégalais faisaient un long détour de plus de 500 kilomètres pour contourner la Gambie.

Seule ombre au tableau : la traversée de la transgambienne avec ses lots de tracasseries et de contrôles intensifs, surtout dans le contexte post-électoral en Gambie. Les milliers de passagers qui empruntent cette voie, craignent de revivre le même calvaire qu'entre avril et mai 2016 avec la longue grève des transporteurs sénégalais.

L'année 2016 a vu l'Etat et ses partenaires entreprendre ou consolider un certain nombre d'efforts pour assurer le désenclavement de la région de Ziguinchor en particulier et la Casamance en général.

