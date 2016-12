Gabon: Vers la production des contenus scientifiques en ligne

Le Campus numérique francophone de Libreville (CNFL) a récemment abrité un atelier de formation dédié aux enseignants-chercheurs des universités et grandes écoles de l'Estuaire. Objectif, inciter ces derniers à publier constamment des contenus adaptés à la réalité locale, qui pourraient contribuer aussi à l'animation du méta-portail IDNEUF de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).

Comme le premier atelier du genre animé en 2015, cette année le CNFL a réussi le pari de mobiliser près de 20 enseigants du supérieur pendant une semaine (19-23 décembre 2016) à l'université Omar Bongo, autour d'un atelier axé sur la "Publication et gestion de revue en ligne avec SPIP et LODEL".

Pour le formateur Tyte Marie Mabouma, durant l'atelier : "les participants ont pu savoir comment concevoir et retoucher des images (Gimp) ; rédiger et mettre un article aux différents formats web (Word, LibreOffice, OpenOffice, pdf, etc.) ; mettre un article aux normes de revue.org, maitriser le fonctionnement d'un logiciel collaboratif de publication de contenu sur Internet du type CMS (SPIP) et maitriser l'architecture de fonctionnement du CMS LODEL de publication de revue électronique".

C'est donc une formation qui s'est voulue pratique, en vue de donner aux participants des idées de projet de publication. Georice Berthin Madebe, enseigant-chercheur à l'université Omar Bongo a indiqué qu'il s'agissait là "d'une formation pertinente qui s'inscrit dans le cadre du développement de nos universités et grandes écoles et des acteurs qui ont participé à cet atelier. Car, elle montre aussi que l'enseignement peut se faire par voie numérique".

En provenance en grande partie de l'IRSH, l'UOB, l'INSG et l'ENS, les participants à cet atelier n'ont pas caché leur satisfaction commune, en espérant être désormais à la hauteur des attentes.

Par ailleurs, sur les modalités d'exploitation de ces contenus une fois en ligne, Joseph Indjendje, le Directeur du CNFL a signifié que c'était aux auteurs de les définir : "le tout libre, ou le tout payant ? C'est à eux de définir le modèle économie. L'idée aussi c'est que les étudiants trouvent les contenus de leurs enseignants en ligne, et qu'on ne les réfère pas toujours aux sites internet étrangers. Le corpus dans lequel travaille le scientifique doit être su par ses étudiants ".

Ainsi, il espère que les participants de cette année vont partager les acquis auprès de leurs collègues pour permettre l'émulation autour de la revue électronique sur internet. Le troisième atelier, "en 2017, on va essayer de forcer dans ce qu'on a fait cette année. On poussera vers la publication des contenus, avec plus de participants ", a-t-il conclu.

Le méta-portail IDNEUF (Initiative pour le Développement Numérique de l'Espace Universitaire Francophone) de l'AUF qui est aujourd'hui opérationnel, est une opportunité pour les enseignants-chercheurs locaux de promouvoir leurs productions scientifiques, mais aussi de profiter d'une base de données estimées à des milliers en français et libre accès.