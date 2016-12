Sénégal: 2016 en Casamance - Accalmie et regain des activités

Le gouverneur de la région Al Hassan Sall et le préfet de Ziguinchor Ibra Fall, tous deux arrivés à Ziguinchor au cours de l'année 2016, ne cessent de multiplier les appels à l'endroit des différents acteurs. Objectif : saisir les nouvelles opportunités offertes par les mécanismes d'accompagnement mis en place par l'Etat pour appuyer les différents acteurs et booster le développement de la région.

"L'objectif est de mettre en œuvre toutes les actions possibles pour faire de la zone touristique du Cap-Skrring, une destination de référence nationale, sous régionale et mondiale", expliquait son maire, Tombong Guèye, lors de la cérémonie officielle d'ouverture, devant l'ambassadeur de France et plusieurs acteurs touristiques.

Aussi a-t-on assisté à une ruée de diplomates dans la zone sud avec les visites des ambassadeurs de la France, des Pays-Bas, de l'Italie et des Etats-Unis d'Amérique. La Casamance a aussi accueilli un pool d'hommes d'affaires français, composé du directeur général d'Eiffage, Gérard Sénac, et de responsables de France Télécoms et d'Air France.

Cette accalmie, la plus forte depuis le début du conflit aux dires de certains observateurs, a sans doute poussé le ministère français des Affaires étrangères à procéder, au début du mois d'octobre 2016, à une modification de sa carte "Conseils aux voyageurs". Selon le Quai d'Orsay, la Casamance "n'est plus classée comme étant une zone à risques".

Parler d'accalmie est même un euphémisme. En fait, l'apaisement est aujourd'hui plus qu'une réalité en Casamance. Autrefois quasi-quotidiens, les attaques et les braquages sont devenus rares, voire inexistants durant toute l'année 2016. Une confirmation de la tendance notée au cours de ces dernières années.

