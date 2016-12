Sénégal: Restitution des travaux du projet EFEFAECES, jeudi à Saré Yoro Bana

Après un diagnostique du rôle actuel et prospectif de l'élevage en système mixte agriculture-élevage, le projet propose des leviers techniques basés sur des modèles d'intégration agriculture-élevage pour améliorer la compétitivité économique et la durabilité.

Dakar — La restitution des travaux du projet "Elevage, fertilité des sols et économie des fermes agriculture-élevage sous contraintes climatique et environnementale au Sénégal (EFEFAECES) est prévue jeudi, à 10 heures, au village de Saré Yoro Bana, annonce un communiqué transmis à l'APS.

Copyright © 2016 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.